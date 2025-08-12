Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRANSPORTE

    Incidencia paraliza temporalmente la Línea 1 del Metro de Panamá

    José González Pinilla
    Incidencia paraliza temporalmente la Línea 1 del Metro de Panamá
    La Línea 1 del Metro de Panamá detenida.

    El Metro de Panamá informó la mañana de este martes 12 de agosto que el servicio en la Línea 1 fue suspendido temporalmente debido a una incidencia, cuyo origen aún no ha sido precisado.

    La interrupción dejó a miles de usuarios varados en distintas estaciones a lo largo del recorrido.

    De acuerdo al Metro, la incidencia se registra en la estación de vía Argentina.

    El pasado 30 de julio, esta línea también registró una suspensión parcial del servicio a causa de una avería en un equipo de mantenimiento en la vía férrea, lo que obligó a operar únicamente entre las estaciones Santo Tomás y Villa Zaita, en ambos sentidos.

    Información en desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más