Incidencia paraliza temporalmente la Línea 1 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó la mañana de este martes 12 de agosto que el servicio en la Línea 1 fue suspendido temporalmente debido a una incidencia, cuyo origen aún no ha sido precisado.

La interrupción dejó a miles de usuarios varados en distintas estaciones a lo largo del recorrido.

Por medio de sus redes sociales, el @elmetrodepanama informó que la Línea 1 se mantiene detenida mientras atienden una incidencia registrada. Se desconoce desde qué tramo se interrumpió el recorrido y las razones.https://t.co/rLx5Yn2AoO — La Prensa Panamá (@prensacom) August 12, 2025

De acuerdo al Metro, la incidencia se registra en la estación de vía Argentina.

#MetroInforma En estos momentos la línea1 se mantiene detenida. Estamos atendiendo una situación en la estación Vía Argentina.



Disculpen los inconvenientes. — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 12, 2025

El pasado 30 de julio, esta línea también registró una suspensión parcial del servicio a causa de una avería en un equipo de mantenimiento en la vía férrea, lo que obligó a operar únicamente entre las estaciones Santo Tomás y Villa Zaita, en ambos sentidos.

Información en desarrollo…