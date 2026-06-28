Inteligencia artificial, admisión y crisis en la UP: este es el plan de García

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

César García es matemático y académico con 48 años de trayectoria en la universidad, donde ha ocupado cargos de gestión por más de dos décadas en el Centro Regional de Veraguas.

El candidato a rector de la Universidad de Panamá (UP), César García, planteó que su eventual gestión para el periodo 2026-2031 estaría marcada por una auditoría institucional, la modernización académica y una transformación estructural de la principal casa de estudios superiores del país.

Las declaraciones fueron emitidas en una entrevista con el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la UP, donde expuso parte de sus propuestas de campaña para la rectoría. Este medio solicitó una entrevista con el candidato, pero no fue concretada por su apretada agenda.

García —con 48 años de trayectoria en la institución y más de dos décadas al frente del Centro Regional Universitario de Veraguas— sostuvo que su experiencia administrativa es su principal carta de presentación y la base de su propuesta de cambio.

A juicio de García, la casa de estudios atraviesa una severa crisis presupuestaria.

Ante este panorama, anunció que, de llegar a la rectoría, su primera acción en los primeros 100 días será ordenar una auditoría profunda para determinar con precisión la situación financiera y administrativa en la que recibirá la institución.

“Por sus obras los conoceréis”, sostuvo al referirse a su gestión en Veraguas, donde asegura haber ampliado la oferta académica, mejorado infraestructura y fortalecido servicios universitarios.

Uno de sus primeros pasos, de llegar a la rectoría, sería ordenar las finanzas de la institución.

“El principal problema de la universidad hoy es presupuestario. Hay que iniciar con una auditoría para saber qué recibimos y desde ahí tomar decisiones”, señaló.

Además, insistió en que la universidad debe dejar de operar “de espaldas a la sociedad” y actualizar su oferta académica para responder a las demandas del mercado laboral, sin afectar la calidad educativa.

En ese contexto, defendió la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta pedagógica, aunque advirtió que debe utilizarse con criterios éticos y formativos, sin sustituir el rol del docente.

“La inteligencia artificial llegó para ser un apoyo, no para reemplazar al profesor ni al estudiante”, dijo.

El candidato también planteó reforzar los programas de apoyo a estudiantes de escasos recursos y ampliar la cobertura de los centros regionales y extensiones universitarias.

Para García, la universidad debe evitar que los recursos de bienestar estudiantil se desvíen y garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.

En materia académica, aseguró que la UP debe competir con universidades privadas y extranjeras, sin sacrificar su esencia pública.

“La excelencia académica no se negocia, pero la universidad tiene que ser competitiva”, afirmó.

Sobre la investigación científica, reconoció avances en publicaciones y formación doctoral, pero consideró insuficiente el apoyo presupuestario para sostener la producción académica.

“Se necesita un renglón específico para investigación, que incentive y reconozca ese trabajo”, planteó.

En el plano administrativo, manifestó mejorar las condiciones del personal docente y administrativo, a quienes describió como el “motor silencioso” de la institución.

Además, propuso el respeto a la carrera administrativa, la meritocracia y los acuerdos laborales vigentes.

En cuanto a infraestructura, advirtió que múltiples edificios universitarios presentan deterioro y requieren intervención urgente, lo que demanda —a su juicio— mayor inversión o mecanismos de autogestión.

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En esa línea, criticó que la universidad no aproveche plenamente su capacidad para generar ingresos propios mediante servicios técnicos, capacitación e investigación aplicada.

También señaló la necesidad de fortalecer la relación con el Gobierno, la empresa privada y sectores productivos para mejorar el financiamiento institucional.

“La universidad no puede seguir enconchada. Tiene que abrirse al país”, afirmó.

García destacó su trayectoria en Veraguas como ejemplo de su capacidad de gestión, donde impulsó nuevas carreras, infraestructura y servicios como clínica universitaria y proyectos de investigación aplicada.

“Lo que pido es que se evalúe la trayectoria de cada candidato. Esa es la verdadera referencia”, concluyó.