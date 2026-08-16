Intercambiador Este del Cuarto Puente espera refrendo de adenda de la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tercera adenda al contrato AL 1-27-18 del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá implica un aumento en el costo de construcción del Intercambiador Este de $295 millones.

El Intercambiador Este, que dará funcionalidad al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, permanece a la espera del refrendo de una adenda de aproximadamente $295 millones en la Contraloría General de la República (CGR) desde hace más de 97 días calendario.

Esta es la tercera adenda al contrato AL 1-27-18 del proyecto Cuarto Puente, entre el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La adenda, firmada por el titular de Obras Públicas, José Luis Andrade, y representantes del CPCP, contempla el estudio, diseño y construcción del Intercambiador Este y fue firmada el 6 de mayo de 2026 y días después remitida a la Contraloría. La fecha exacta no fue suministrada por el MOP.

Manuel Alvarado, director del proyecto Cuarto Puente por parte del MOP, señaló que esta adenda, por $295 millones, eleva el valor de construcción del proyecto de $1,372 millones a $1,667 millones, sin incluir el financiamiento. Con ello, el costo total de la megaobra ascendería a $2,387 millones y su entrega se extendería hasta diciembre de 2028.

Alvarado indicó que, una vez aprobado el refrendo y completados los trámites pendientes, podrán comenzar formalmente las obras. Actualmente, el consorcio adelanta por cuenta propia algunos trabajos de diseño del proyecto.

El proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance del 40%. Foto/ LP Gabriel Rodríguez

Detalles del Intercambiador Este

El Intercambiador Este es considerado por el MOP como una de las obras viales de mayor magnitud del proyecto y uno de los intercambiadores más grandes de Centroamérica, según Alvarado.

Su objetivo es separar y distribuir los flujos de vehículos que entran y salen de la capital para reducir la presión sobre el tráfico local en sectores como Ancón, Balboa y La Boca.

El diseño contempla conexiones hacia el corredor norte, la avenida La Amistad, El Dorado y la avenida Omar Torrijos, entre otras áreas.

En el caso de la conexión con el corredor norte, los vehículos que salgan del Cuarto Puente —obra que registra un 40% avance— podrán dirigirse de manera expedita hacia esta vía y posteriormente hacia sectores como El Dorado y Betania.

También permitirá a los vehículos procedentes del interior conectarse con el corredor y continuar hacia San Miguelito y otros puntos de la ciudad. Además, el diseño contempla ramales hacia la vía Omar Torrijos, el área donde se ubica el edificio del Tribunal Electoral, la cinta costera, Clayton y el área del puente Centenario.

Según Alvarado, uno de los principales impactos esperados es la disminución del tráfico local, al evitar que los vehículos que se dirigen hacia el interior tengan que atravesar sectores urbanos. La infraestructura permitirá una distribución más eficiente del tránsito y facilitará los desplazamientos de personas y el transporte de carga.

El Cuarto Puente está diseñado para una velocidad de 80 kilómetros por hora y, según los estudios de tráfico realizados por la entidad, el recorrido entre Arraiján y la ciudad de Panamá, de unos 20 kilómetros, podría realizarse en aproximadamente 20 minutos.

Peaje y seguridad

Con respecto al pago por utilizar el puente e ingresar a los ramales del intercambiador, todavía no se ha definido cuánto pagarán los usuarios.

Alvarado explicó que el proyecto contempla un peaje, pero que su monto deberá ser estudiado con la concesionaria. Adelantó que, en principio, no se trataría de un peaje destinado a recuperar la inversión, sino principalmente a cubrir los costos de mantenimiento y operación del puente.

En materia de seguridad, el proyecto incorporará cámaras, sistemas de cobro automático y tecnología de monitoreo vial, además de sistemas especiales de iluminación para facilitar la atención de accidentes y liberar rápidamente las vías.

Vista de Albrook por donde se construirá el Intercambiador del Este, que conectará con el Cuarto Puente sobre el Canal. Foto: Gabriel Rodríguez

Complejidad del proyecto

Actualmente, el área donde se construirá el intercambiador presenta una alta complejidad por la presencia de redes de telecomunicaciones, electricidad, agua potable y sistemas sanitarios, incluida una línea de impulsión vinculada al proyecto de saneamiento de la bahía.

“Algunos servicios van a tener que ser reubicados, otros tienen que ser protegidos”, señaló Alvarado, quien indicó que estos aspectos están siendo estudiados antes de iniciar los trabajos de mayor intensidad.

Uno de los temas que ha sido objeto de diferencias es la estación de ferrocarril de Balboa, ubicada en una zona considerada restrictiva para el diseño del Intercambiador Este. En este mismo alineamiento se encuentran la estación de bombeo de agua potable de la Autoridad del Canal de Panamá, la concesión del ferrocarril, los puertos y el espacio donde se conecta el Cuarto Puente.

La antigua estación del Ferrocarril de Balboa Heights, inaugurada en 1915. Se ubica en el corregimiento de Ancón, era una estructura de especial protección destinada a albergar un futuro Museo del Ferrocarril. Foto: Gabriel Rodríguez

Actualmente, el MOP mantiene reuniones con el Ministerio de Cultura (Micultura), que ha señalado que la antigua estación del Ferrocarril de Balboa Heights constituye un patrimonio industrial, pero no un patrimonio histórico. Según el MOP, esta estructura ya había sido intervenida durante el periodo de presencia estadounidense. La estación data de 1915.

El MOP busca mantener el cronograma de entrega para 2028, aunque Alvarado reconoció que cumplir con esa fecha será “un gran reto” debido al tiempo que ha tomado el proceso de refrendo. “Tenemos un plan agresivo de trabajo”, aseguró.

Vecinos reclaman falta de información

Por su parte, Rey Feurtado, residente de La Boca, cuestionó la falta de comunicación del MOP con las comunidades que podrían verse afectadas por el Intercambiador Este. Aseguró que los moradores no han recibido información sobre el proyecto ni sobre las medidas previstas para atender el tráfico en La Boca y Balboa. “Con el MOP nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación, no hemos sabido nada, ni un panfleto, nada”, manifestó.

Feurtado señaló actualmente uno de los principales problemas de movilidad en el área es el tránsito de camiones vinculados al puerto, que permanecen en la vía pública y generan congestionamientos. También indicó que los residentes desconocen si se habilitarán áreas de espera para estos vehículos, cómo se reorganizará el tráfico y qué medidas se implementarán para aliviar la circulación en Balboa.

Ante esta situación, el residente pidió una comunicación abierta entre el MOP, la Junta Comunal y las comunidades para conocer los alcances de la obra y aportar soluciones.

La Prensa consultó a la Contraloría desde el pasado 13 de agosto sobre esta adenda y la fase en que se encontraba, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta oficial.

El trámite incluye la recepción y revisión del expediente, la evaluación técnica, legal y financiera de los cambios y, si cumple con los requisitos establecidos, el refrendo de la Contraloría, que permite ejecutar la adenda.