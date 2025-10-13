Internado médico 2025: solo los mejores puntajes obtienen la plaza

Un grupo de médicos aspirantes al internado médico manifestó su “profunda indignación” ante lo que consideran una situación injusta en el proceso de asignación de plazas del programa Viva Voz, previsto para el 9 de octubre de 2025.

En un comunicado, los futuros profesionales denunciaron que el 8 de octubre fueron notificados de que solo se habilitaron 248 plazas, pese a que 451 aspirantes se habían inscrito. Esto dejó fuera a 203 médicos, no por falta de mérito, sino por una “escasez de cupos disponibles”.

Desde 2021, los médicos graduados de diversas universidades que obtienen su certificación para realizar el internado han enfrentado serias dificultades para conseguir una plaza en el Ministerio de Salud (Minsa) o en la Caja de Seguro Social (CSS). La constante justificación de las autoridades de salud ha sido la falta de presupuesto, lo que ha retrasado sus nombramientos.

La realidad es que el sistema de formación médica en Panamá enfrenta desafíos críticos debido al creciente número de graduados y a la limitada disponibilidad de plazas para internados y especialidades. Cada año, más de 800 médicos se gradúan de diferentes facultades de medicina, y se proyecta que esta cifra supere los mil en un futuro cercano.

Así lo explicó Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, quien en su momento indicó a La Prensa que las facultades de medicina de las universidades privadas no tienen límite en el ingreso de estudiantes, a diferencia de la Universidad de Panamá. Esta situación ha provocado que anualmente se supere la cifra de 800 graduados, cuando anteriormente —incluyendo a los egresados del extranjero— el número máximo era de 150 por año.

Sin embargo, tanto la CSS como el Minsa ofrecen un número restringido de plazas para que estos médicos completen su internado, lo que genera una intensa competencia. Muchos recién graduados quedan fuera al no alcanzar el puntaje requerido en los exámenes de ingreso, lo que agrava aún más la situación.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 62 del 27 de junio de 2024, emitido por el Minsa y que regula a los médicos internos y residentes, la adjudicación de plazas para los dos años de internado se realiza mediante el programa Viva Voz, siguiendo un orden decreciente según los puntajes obtenidos en el Examen de Certificación Básica de Medicina. Es decir, quienes alcanzan los mejores resultados tienen mayores posibilidades de obtener una plaza.

Cada año se gradúan más médicos en Panamá, pero las plazas disponibles siguen siendo insuficientes, lo que evidencia una brecha creciente entre la oferta académica y la capacidad del sistema sanitario para absorber a los nuevos profesionales.

En declaraciones anteriores, Vigil De Gracia explicó que quienes aprueban el examen acceden al sistema Viva Voz, un mecanismo que permite elegir la plaza de internado según el puntaje, priorizando a los aspirantes con mejores calificaciones.

Añadió que el examen de certificación médica en Panamá cumple con estándares internacionales, por lo que su nivel de dificultad no debe compararse con los exámenes universitarios tradicionales. En países como Estados Unidos, el puntaje medio puede ser más alto, pero la prueba panameña está diseñada para evaluar a los futuros médicos en competencias clave adaptadas a las necesidades del sistema de salud nacional.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Minsa decidió aumentar el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación médica al 45%, según la Resolución No. 1 publicada el 4 de junio de 2025 en la Gaceta Oficial. Esta medida entró en vigencia a partir de la prueba de agosto de este año. Anteriormente, el puntaje mínimo era del 41.5%, conforme a la Resolución No. 3 de 2020.