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    ELECCIONES DE LA UP

    José Emilio Moreno, virtual ganador de la rectoría de la Universidad de Panamá

    Los resultados preliminares del Organismo Electoral perfilan a José Emilio Moreno como virtual ganador de la rectoría de la Universidad de Panamá.

    Aleida Samaniego C.
    José Emilio Moreno, virtual ganador de la rectoría de la Universidad de Panamá
    José Emilio Moreno, el virtual ganador a la rectoría de la UP. Foto/Cortesía

    El físico y actual vicerrector de la Universidad de Panamá (UP), José Emilio Moreno, se convirtió la noche de este 1 de julio en el virtual ganador de las elecciones a la rectoría para el próximo período, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por el Organismo Electoral de la institución tras la jornada electoral.

    +info

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    Según el conteo parcial, Moreno superaba el 60% de los votos emitidos hasta las 11:30 p.m., lo que le otorgaba una amplia ventaja frente a los otros cinco candidatos en la contienda.

    Los resultados preliminares reflejaban una marcada diferencia entre Moreno y el resto de los aspirantes. Migdalia Bustamante se ubicaba en la segunda posición con el 14.714% de los votos, seguida por César García, con el 11.758%, y Denis Chávez, con el 5.278%.

    Por su parte, Roberto Ah Chong y Corina Pérez de Coronado registraban los porcentajes más bajos de la contienda.

    Los resultados completos pueden consultarse en la plataforma oficial de resultados de la Universidad de Panamá.

    Con más de 34 años de trayectoria dentro de la institución, Moreno ha ocupado cargos como docente, investigador y gestor universitario, una experiencia que respalda su propuesta de transformación para la casa de estudios superiores.

    Entre los principales ejes de su plan de trabajo destaca la modernización de los procesos universitarios mediante la incorporación de tecnologías emergentes, con énfasis en la inteligencia artificial y la ciencia de datos, con el propósito de fortalecer y agilizar la gestión administrativa y académica.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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