Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim

Conozca el proceso para registrarse, agendar su cita y recibir su certificado de forma segura.

Después de más de 40 años, el Estado panameño comenzará a pagar los intereses por décimos retenidos entre 1972 y 1983 a jubilados y pensionados mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim). La entrega se iniciará a partir de junio y beneficiará a miles de persona.

Los Cepanim son certificados transferibles, exentos de impuestos y protegidos contra embargos. En caso de fallecimiento del titular, los familiares podrán acceder a los fondos mediante un trámite regulado, garantizando que los recursos lleguen a quienes corresponden.

Para cobrar los Cepanim, los beneficiarios deben:

Registrarse en el sistema digital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y validar los datos personales una vez que la plataforma esté habilitada. Agendar la cita para recibir el certificado de manera ordenada, evitando aglomeraciones y errores administrativos. Presentar la documentación requerida al momento de la entrega, según las indicaciones del MEF.

El proceso está respaldado por la Ley 506, aprobada en 2022 y ratificada por la Corte Suprema en Justicia en 2025, despejando cualquier obstáculo legal. Más que un pago, los Cepanim representan una reparación histórica del Estado hacia quienes esperaron décadas por este derecho, marcando un precedente de transparencia y reconocimiento institucional.