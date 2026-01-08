Juez ordena detención provisional de mujer acusada de agredir a funcionaria del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una mujer fue detenida provisionalmente tras agredir a una funcionaria del Meduca, el 6 de enero de 2026, arrojándole una sustancia corrosiva. La víctima recibió atención médica y la Policía Nacional intervino para controlar la situación.

Un juez de garantías ha ordenado la detención provisional de una mujer imputada por el delito de lesiones personales, tras una audiencia solicitada por la Sección de Delitos contra la Vida e Integridad Personal del Área Metropolitana. El incidente ocurrió el 6 de enero de 2026 en la Dirección Regional de Educación de Panamá centro, dependiente del Ministerio de Educación (Meduca).

De acuerdo con fuentes judiciales, la medida cautelar fue adoptada tras la presentación por parte del Ministerio Público de los riesgos procesales del caso, destacando tanto la gravedad del hecho como la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima, una funcionaria del Meduca que resultó afectada durante el incidente.

El caso está relacionado con una agresión ocurrida dentro de las instalaciones del Meduca, cuando una exfuncionaria administrativa de un centro escolar ingresó al lugar exigiendo atención inmediata. En medio del altercado, la imputada arrojó una sustancia presuntamente corrosiva contra una de las colaboradoras del Ministerio, según informó la Dirección Regional de Educación de Panamá centro.

Acciones policiales y atención médica

Tras el hecho, las autoridades activaron los protocolos de seguridad, con la intervención de unidades de la Policía Nacional, que tomaron el control de la situación. La funcionaria afectada fue trasladada a un centro médico cercano, donde recibió atención especializada. El Meduca, por su parte, reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

El Meduca condenó enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Además, reafirmó su rechazo a este tipo de conductas y su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus empleados.

La investigación continúa su curso en la fase correspondiente, mientras la mujer imputada permanece detenida provisionalmente, conforme a lo dispuesto por el juez de garantías.