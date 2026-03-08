La eliminación de obligatoriedad de vacunas en Estados Unidos alarma a expertos de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Expertos en Panamá advierten sobre los riesgos para la salud pública tras la decisión de Estados Unidos de flexibilizar la obligatoriedad de varias vacunas y llaman a mantener altas coberturas de inmunización.

La reciente decisión de Estados Unidos (EUA) de eliminar la obligatoriedad de vacunas como la influenza, la covid-19, el rotavirus, la hepatitis A y B, y la meningitis meningocócica ha encendido las alarmas entre expertos en salud en Panamá. Según la nueva normativa, estas vacunas seguirán disponibles, pero solo a través de un proceso de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres de familia.

La noticia preocupa por el impacto que puede tener en la salud pública. “Vacunarse no es solo una decisión personal; es un acto de responsabilidad que protege a nuestros hijos, abuelos y vecinos”, señaló la Comisión Nacional de Certificación del Poliovirus, integrada por los doctores Kathia Luciani, Ilenia Forero, Arlene Calvo, Claude Betts y José Jimeno.

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, registra más de 1,100 casos en EUA hasta febrero de este año, mientras que en Panamá los brotes de tosferina afectan principalmente a niños no vacunados. En lo que va del año, se han registrado 14 casos, incluida una muerte.

“Tenemos distritos con baja cobertura. Hacemos un llamado urgente a la población para que se acerque a los puestos de salud y complete sus vacunas”, advirtió la comisión panameña.

Los especialistas recuerdan que las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino también a quienes, por edad o condiciones de salud, no pueden inmunizarse. Mantener altas coberturas permite prevenir brotes, epidemias y hospitalizaciones.

En los últimos 50 años, las vacunas han salvado aproximadamente 154 millones de vidas, principalmente de niños menores de cinco años, y representan un ahorro significativo en los costos de atención médica y en las complicaciones asociadas.

“Las vacunas son seguras y han sido desarrolladas con bases científicas sólidas. Mantener la inmunización es proteger a toda la comunidad”, enfatizaron los expertos.

La Comisión Nacional de Certificación del Poliovirus insta a padres, cuidadores y personal de salud a mantener la vacunación como una prioridad, especialmente frente a enfermedades graves que pueden prevenirse y que siguen amenazando la vida de los más vulnerables.

Esta comisión es un organismo independiente en cada país, avalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), encargado de verificar la ausencia de circulación del poliovirus.