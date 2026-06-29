‘La mina existe y es una realidad’: Juan Carlos Navarro defiende su postura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que cuando el proyecto de la mina era solo una idea aún podía detenerse, pero que hoy ya es una realidad.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, recordó este 29 de junio que hace 15 años se opuso al proyecto de la mina de cobre en Panamá, al que calificó entonces como “nefasto”, “dañino” y “tóxico para el futuro del país”.

Navarro reiteró su postura y afirmó que no ha cambiado de opinión sobre el proyecto.

“Hoy lo repito mirándolos a los ojos. No me retracto de una sola palabra”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El ministro señaló que su oposición se mantiene desde la etapa inicial del proyecto, cuando aún era posible detener su construcción.

“Jamás debimos haber construido esa mina. Lo puse con todas mis fuerzas cuando la mina era solo una idea que podíamos detener. No me escucharon, pero hoy ya no estamos debatiendo una idea”, afirmó.

Lea también: Miambiente rechaza reapertura de cárcel en Coiba por ilegal y violar normas ambientales

Navarro describió la situación actual del proyecto como una realidad ya establecida en el país.

“Allá afuera hay un hueco enorme en la mitad del país. Esto ha afectado a todos los panameños; miles de hectáreas han sido afectadas. La mina existe y es una realidad”, señaló.

El ministro rechazó las versiones que indican un cambio en su postura.

“Quienes dicen que he cambiado de opinión se equivocan, señores”, sostuvo.

Agregó que su enfoque actual está centrado en los riesgos asociados a la mina ya existente, especialmente en materia ambiental y económica.

“Hoy, en el 2026, proteger a Panamá es evitar que ese hueco, esa mina abandonada, se convierta en un riesgo ambiental para la salud, la gente y el ambiente”, advirtió.

Asimismo, señaló la necesidad de evitar la minería ilegal y advirtió sobre posibles consecuencias económicas vinculadas a litigios internacionales.

“Evitar la minería ilegal, evitar una quiebra económica con 36 mil millones de dólares en pleitos. Ese tiene que ser nuestro objetivo”, dijo.

“Que quede claro, mi convicción es la misma de siempre: defender la naturaleza y defender a mi país”, afirmó.

Finalmente, señaló que su visión se mantiene tanto desde su etapa en la oposición como en su rol actual en el gobierno.

“Ayer desde la oposición, hoy con la responsabilidad de gobernar de frente a todos los panameños”, concluyó.

La figura del ministro de Ambiente ha estado bajo escrutinio público en medio de cuestionamientos de sectores políticos, ambientales y de la sociedad civil, que consideran que ha existido un cambio en la forma de abordar temas que hace apenas dos años defendía con mayor rigidez.

Lea también: Coiba, minería y arrecifes: El giro del discurso ambiental de Juan Carlos Navarro

En ese periodo, Navarro mantenía posturas más críticas en asuntos como la conservación de arrecifes, la gestión de áreas protegidas y la actividad minera en Donoso; sin embargo, desde su llegada al Ejecutivo en julio de 2024, sus decisiones han sido interpretadas por algunos sectores como más técnicas o flexibles.

En el caso de la mina de cobre de Donoso, organizaciones ambientales sostienen que su posición ha evolucionado hacia un enfoque centrado en auditorías ambientales, medidas de mitigación y evaluación de escenarios antes de definir el futuro del proyecto.