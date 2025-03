La ministra de Educación confía en que la mayoría de los docentes acudirá a dictar clases

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó este jueves 20 de marzo de 2025 su confianza en que la mayoría de los docentes acudirá a trabajar mañana viernes, pese al llamado a un paro de labores de 24 horas por parte de los gremios magisteriales en rechazo a la Ley 462 referente a la Caja de Seguro Social (CSS).

“La mayoría del sistema está muy concentrado en todo lo que tenemos encima. Estamos llevando adelante proyectos muy grandes para los niños. Ya hemos jugado bastante a la política, ya es tiempo de concentrarnos en lo que nos toca, que es atender a nuestros niños”, señaló la ministra.

Molinar también recordó que la medida para los docentes que no impartan clases ya fue anunciada. En este sentido, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó durante su conferencia de prensa de hoy que “quien no trabaja, no cobra”, dejando en claro la postura del gobierno ante la convocatoria al paro.

Humberto Montero, dirigente magisterial, expresó su tristeza y enojo ante las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino y otros funcionarios, quienes han minimizado las protestas y acciones sindicales de los educadores. “Nos da mucha tristeza y coraje”, comentó Montero, refiriéndose al mensaje de Mulino sobre que “el que no trabaja, no cobra”.

Según el dirigente, este tipo de comentarios no solo ignoran el derecho legítimo de los trabajadores a la huelga, sino que también atentan contra principios constitucionales y derechos humanos establecidos en la legislación nacional e internacional.