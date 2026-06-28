‘La universidad va camino al declive si no cambia’: candidato a la rectoría Ah Chong

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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El candidato a rector Roberto Ah Chong advirtió que la Universidad de Panamá podría perder competitividad si no realiza cambios estructurales y adapta su oferta académica a las nuevas demandas.

La Universidad de Panamá (UP) atraviesa un momento determinante y, si no impulsa cambios estructurales, podría perder competitividad frente a nuevas opciones de formación superior. Esa fue la advertencia de Roberto Ah Chong, candidato a la rectoría, economista, abogado y docente de la Facultad de Economía.

“La universidad va camino al declive si no cambia”, afirmó el aspirante a la rectoría, quien sostiene que la principal casa de estudios superiores del país debe replantear su modelo educativo para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y a las expectativas de los estudiantes.

Ah Chong cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la institución. Ingresó en 1981 como docente catedrático de pregrado y posteriormente impartió clases en programas de maestría en la Facultad de Economía.

Entre sus propuestas de gestión figura la creación de una oficina preuniversitaria destinada a reformar el sistema de ingreso a la institución.

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La iniciativa contempla tres componentes: la aplicación de un examen de admisión para quienes deseen presentarlo, un curso propedéutico de aproximadamente seis meses para reforzar conocimientos de educación media y la implementación de escuelas comunitarias como vía alternativa de formación.

El candidato explicó que la propuesta responde a las nuevas dinámicas educativas y a la creciente competencia de los institutos técnicos superiores, que ofrecen programas de entre 18 y 20 meses de duración y una rápida inserción en el mercado laboral.

A su juicio, este escenario está modificando las preferencias de muchos jóvenes, que buscan opciones más cortas y orientadas a la inserción laboral inmediata.

“El estudiante busca alternativas más rápidas para incorporarse al mercado laboral”, señaló Ah Chong, al insistir en que la universidad debe revisar y actualizar su oferta académica para evitar un desfase con las demandas actuales.

El aspirante también cuestionó que el deterioro de algunas infraestructuras universitarias se atribuya únicamente a la antigüedad de los edificios, al considerar que el problema principal radica en la falta de mantenimiento institucional.

“Uno visita universidades en otras partes del mundo y encuentra edificios con décadas de existencia en buen estado. Aquí el problema es el descuido institucional”, expresó.

Como parte de su propuesta, planteó sustituir la labor social estudiantil por un sistema de voluntariado organizado. Bajo este esquema, los estudiantes cumplirían sus horas de servicio durante los fines de semana mediante jornadas de limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios universitarios.

Según explicó, la iniciativa busca reforzar el sentido de pertenencia y promover una participación más activa en el cuidado de las instalaciones.

Ah Chong advirtió además que la institución enfrenta un posible desajuste entre su oferta académica y las demandas actuales, lo que podría traducirse en una disminución progresiva de la matrícula universitaria.

Señaló que el desafío no solo consiste en atraer nuevos estudiantes, sino también en garantizar que la universidad mantenga la capacidad de responder a los cambios tecnológicos, las nuevas modalidades de enseñanza y las exigencias de un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo.

Las declaraciones se producen a pocos días del proceso electoral interno de la universidad, una elección que definirá quién dirigirá la institución durante el periodo 2026-2031 y que mantiene abierto el debate sobre su rumbo académico, administrativo y estructural.