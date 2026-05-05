Línea 3 del metro: los 26 monorrieles avanzan en pruebas continuas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá informó que los equipos rodantes no están detenidos, que reciben mantenimiento de rutina en el marco de las pruebas y validación de forma mensual, lo que incluye inspecciones a cargo del contratista.

Con una flota completa de 26 monorrieles ya en el país y el inicio de pruebas formales previsto para este mes, la Línea 3 de la empresa estatal Metro de Panamá, S.A., entra en una fase decisiva de su desarrollo, mientras miles de usuarios de Panamá Oeste continúan esperando una solución definitiva a sus prolongados tiempos de traslado.

El primero de estos equipos rodantes llegó al país el 29 de enero de 2024, mientras que el último —el número 26— arribó el 21 de julio de 2025. Es decir, ya han transcurrido más de dos años desde la llegada del primer monorriel. Todas las unidades ingresaron por el puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, y posteriormente fueron trasladadas hasta Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

Patios y Talleres de Ciudad del Futuro, donde se guardan y se ensamblan los 26 trenes tipo monorriel que utilizará para la línea 3. Cortesía

Actualmente, los trenes permanecen en patios y talleres en Ciudad del Futuro a la espera de su puesta en operación comercial, un proceso que podría extenderse al menos dos años más, considerando que la culminación de la obra está prevista para octubre de 2028, tras lo cual iniciarán las pruebas finales para la operación comercial.

A pesar de que algunos trenes tendrán más de cuatro años desde su fabricación al momento de iniciar operaciones, el Metro de Panamá, S.A. (MPSA), asegura que no permanecerán inactivos, ya que forman parte de un proceso continuo de pruebas.

Las primeras pruebas se realizaron incluso antes de su envío, ya que cada tren fue sometido a pruebas de fábrica por la empresa Hitachi, Ltd., en Japón, como parte del proceso de certificación internacional de este tipo de sistemas, destacó el MPSA.

Lea también: Metro de Panamá inicia pruebas del monorriel de la Línea 3, que apunta a operar en 2028

Pruebas y validación

Los 26 monorrieles (cada uno integrado por seis vagones) ya fueron reensamblados en el país y han pasado por pruebas dinámicas y estáticas como parte de su validación operativa.

El pasado 13 de abril se realizaron pruebas dinámicas de rodaje, potencia y frenado en el sector de Ciudad del Futuro, donde se ubica una de las estaciones.

Además, el Metro de Panamá informó que los equipos rodantes no están detenidos, ya que reciben mantenimiento de rutina en el marco de las pruebas y validación. Este mantenimiento se realiza de forma mensual e incluye inspecciones a cargo del contratista.

La empresa estatal indicó, además, que cada unidad contará con una garantía de fábrica de dos años, que comenzará a regir a partir de la aceptación sustancial del sistema; es decir, cuando se certifique que el proyecto está funcionalmente terminado y puede ser utilizado para movilizar a no menos de 100 mil personas diariamente.

Pruebas formales y avance de obras

El siguiente paso en el cronograma es el inicio de las pruebas formales, previsto para este mes. Este proceso se realizará de manera progresiva, comenzando por tramos específicos hasta alcanzar recorridos completos que llegarán hasta la estación de Albrook, explicó la empresa estatal.

Estas pruebas son fundamentales para verificar el funcionamiento integral del sistema antes de su puesta en operación comercial.

Continúan las pruebas dinámicas de los trenes estilo monorrieles en la línea 3 del Metro. Desde Patios y Talleres hasta la estación San Bernardino. Foto: LP/Elysée Fernández

En cuanto a los avances, el tramo elevado ya supera el 83%, con pruebas del monorriel ya iniciadas.

En el caso del túnel bajo el Canal de Panamá, se reporta más del 60% de progreso. La tuneladora concluyó el primer tramo del túnel el pasado febrero, tras completar el cruce subterráneo a 65 metros de profundidad por debajo del cauce. Por su parte, la fase soterrada supera el 47% de avance.

Una obra esperada por más de una década

La Línea 3 del metro es considerada uno de los proyectos de movilidad más importantes del país, especialmente para los residentes de Panamá Oeste, quienes afrentan diariamente congestionamientos severos en la vía Interamericana y en el Puente de las Américas.

La obra, que conectará Ciudad del Futuro con Albrook, ha sido esperada por más de una década como una solución estructural al crecimiento poblacional y urbano en esa región. Se estima que beneficiará a más de 500 mil personas.

Aunque el avance de los trenes y el inicio de pruebas marcan un hito, la expectativa ciudadana se mantiene centrada en la culminación del proyecto y el inicio de operaciones, lo que pondría fin a años de traslados prolongados para miles de panameños.

La obra es ejecutada por el Consorcio HPH Joint Venture y la inversión total de la Línea 3 del metro supera los 4,481 millones de dólares. Este monto incluye el costo de construcción, los 26 trenes del monorriel (286 millones de dólares) y el financiamiento del túnel bajo el Canal de Panamá.