Lluvias y tormentas continuarán el fin de semana, extienden aviso de vigilancia hasta el lunes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El IMHPA y Sinaproc advierten sobre aguaceros intensos, ráfagas de vientos y anomalías climáticas.

Las autoridades meteorológicas y de rescate han extendido de forma oficial el aviso de prevención y vigilancia por lluvias y tormentas en todo el territorio panameño durante el fin de semana.

La medida, dictada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantendrá vigente hasta el próximo lunes 10 de agosto de 2026 ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el IMHPA, se estima una mayor probabilidad de generarse aguaceros hasta muy fuertes con actividades de viento, especialmente el domingo 9 y lunes 10 de agosto.

Sostiene que la vertiente del Caribe experimentará cielos nublados con lluvias continuas desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón, además de precipitaciones aisladas en la comarca Guna Yala y el Golfo de Panamá.

Para la vertiente del Pacífico se espera un cielo parcialmente nublado con lapsos de estabilidad temporal.

Alertas por climas extremos en el Caribe

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, señaló que la provincia de Bocas del Toro y la región norte de la comarca Ngäbe-Buglé registrarán lluvias normales o superiores a los promedios históricos. Esta condición se combinará con temperaturas extremas y una elevada sensación térmica, un comportamiento atípico a pesar de la influencia del fenómeno de El Niño en la región.

Centro de Monitoreo y de Operaciones de Emergencia Nacional del Sinaproc.

Balance de afectaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió un balance preliminar tras las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas, reportando un saldo inicial de cinco incidencias mayores distribuidas de la siguiente manera:

Panamá Oeste: Caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en Brisas del Chumical (Arraiján), afectando el servicio de energía.

Vías obstruidas: Remoción de árboles caídos sobre el pavimento en las comunidades de Nuevo Emperador (Arraiján) y Playa Leona (La Chorrera).

Daños estructurales: Un árbol colapsó sobre una vivienda en el sector de La Industrial, corregimiento de Barrio Colón. El evento requirió la asistencia humanitaria de la Cruz Roja Panameña.

Ciudad de Panamá: Reporte de un árbol caído en el sector de Juan Pablo II, en el corregimiento de Curundú.

Asimismo, los equipos de Sinaproc mantienen un monitoreo riguroso y constante sobre el caudal del río Panamá Viejo, cuyo nivel ha incrementado notablemente, amenazando con afectar las áreas residenciales aledañas.

Extienden Aviso de Vigilancia.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades reiteran a la ciudadanía seguir estrictas medidas de seguridad pública para salvaguardar vidas:

Especial vigilancia y cuidado con niños menores de edad y adultos mayores.

Evitar por completo el cruce de ríos, riachuelos o quebradas acrecentadas.

Conducir con extrema precaución debido a la falta de adherencia en calles mojadas y la visibilidad reducida.