Lo que debe pagar por sus exámenes de mama y próstata en Panamá 2025

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó un exhaustivo monitoreo de precios de exámenes clínicos relacionados con la detección temprana del cáncer de mama y de próstata en laboratorios privados de diversas provincias del país.

El estudio incluyó visitas a 73 laboratorios y centros de diagnóstico en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. El levantamiento de datos estuvo a cargo del Departamento de Información de Precios y Verificación y de las administraciones regionales de Acodeco, quienes verificaron los precios al público de exámenes clave como mamografía sin implantes, ultrasonido de mama, Papanicolaou (PAP) y antígeno prostático total y libre (PSA).

Durante la inspección, la mayoría de los laboratorios confirmaron que mantienen precios de ofertas especiales durante octubre, en apoyo a la campaña de concientización sobre la detección temprana del cáncer.

Entre los resultados obtenidos, destacan los siguientes rangos de precios:

Mamografía sin implantes: $32.00 a $70.00.

Ultrasonido de mama: $25.00 en Chiriquí hasta $90.00 en otros puntos del país.

Papanicolaou (PAP): $10.00 en Veraguas y Bocas del Toro hasta $80.00 cuando incluye consulta médica.

PSA total y libre: $10.00 cada uno en Coclé y Chiriquí, hasta $60.00 por ambos.

La Acodeco aclaró que los precios varían según la provincia y el tipo de servicio que se incluya, y al comparar estos resultados con los obtenidos en 2024, se observan reducciones en algunos casos, como el ultrasonido de mama, que bajó de $30.00 a $25.00, y el PSA total, que disminuyó $4.00.

Con este monitoreo, la Acodeco busca informar a los consumidores sobre las opciones disponibles, fomentar la transparencia en los servicios de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a exámenes médicos a precios justos.

Toda la información completa está disponible en el sitio web oficial de la Acodeco, donde los ciudadanos pueden consultar los resultados por provincia y tipo de examen.

Aquí la lista completa de precios:

La entidad realiza estos estudios de forma periódica, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la accesibilidad a servicios de salud confiables y actualizados.