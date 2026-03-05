Luis Santanach asume como director encargado del Idaan tras renuncia de Rutilio Villarreal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luis Santanach asumirá como director general encargado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras la renuncia presentada por Rutilio Villarreal, quien se mantenía al frente de la entidad desde el inicio de la actual administración gubernamental.

Durante su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que Santanach, quien se desempeñaba como subdirector del Idaan, cuenta con amplia experiencia en el sector, especialmente en el manejo de plantas potabilizadoras, gracias a su trayectoria en la Autoridad del Canal de Panamá.

Santanach permanecerá al frente del Idaan de manera encargada hasta que la junta directiva de la institución designe a un director titular. Posteriormente, el nombramiento deberá pasar por el proceso de ratificación en la Asamblea Nacional.

El mandatario también anunció la creación de una nueva figura dentro del esquema institucional: un coordinador entre el Ejecutivo y el Idaan.

Según explicó, esta persona —cuyo nombre será anunciado próximamente— tendrá la responsabilidad de dar seguimiento directo a los proyectos que desarrolla la institución y servir como enlace con el Órgano Ejecutivo.

AZUERO

Mulino señaló también que es válido el clamor de los ciudadanos que reclaman el suministro de agua potable en distintas regiones del país.

“Quiero decirles que estamos resolviendo. A lo mejor dirán que venimos con el mismo cuento, pero estamos resolviendo en función de lo que se puede hacer”, expresó.

El presidente también afirmó que el Gobierno ha atendido “con mucha responsabilidad” la crisis hídrica en la región de Azuero, la cual —según indicó— aún no ha terminado.

“Siempre dijimos desde el día uno que eso tomaría tiempo, en vista de las décadas en que se han venido ensuciando las fuentes de agua en ese sector del país. Es difícil cumplir de hoy para mañana”, advirtió.

