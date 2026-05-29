Mayer Mizrachi denuncia intento de frenar construcciones en la capital; asociación vecinal rechaza señalamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la ciudad de Panamá, creado en 2021, es un instrumento que regula el uso, ocupación y manejo del suelo en el distrito capital.

Una demanda presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de 2021 del distrito capital mantiene preocupadas a las autoridades de la Alcaldía de Panamá debido a la posible paralización de proyectos de construcción.

Según el alcalde Mayer Mizrachi, la demanda contra el PLOT del distrito capital “podría paralizar proyectos de construcción y afectar la economía”. Precisamente el PLOT es una herramienta oficial de planificación que define las directrices y normativas que regulan el uso, ocupación y manejo del suelo en el distrito de Panamá.

En recientes declaraciones públicas, el alcalde aseguró que “quieren tumbar toda la industria de la construcción y frenar toda construcción en la ciudad”, al señalar que gran parte de la actividad constructiva del país se concentra en el distrito capital.

El alcalde recordó que, anteriormente, un grupo de residentes demandó la zonificación de San Francisco, recurso que —según dijo— fue rechazado tanto en primera instancia como en apelación. Actualmente, indicó que una nueva demanda fue presentada ante la Sala Tercera.

ZONIFICACIÓN SAN FRANCISCO

“Si la admiten, ya en sí pone en suspensión el PLOT; es decir, nadie va a poder construir, ni remodelar su casa, ni construir un kiosco”, manifestó Mizrachi, quien advirtió, además, que esto afectaría el valor de propiedades y proyectos inmobiliarios en desarrollo.

Tras las declaraciones del alcalde, la Asociación de Residentes Soy Paitilla (Asoypa) emitió un comunicado para aclarar que no forma parte ni patrocina la nueva demanda presentada contra el PLOT distrital de 2021.

La organización explicó que su participación en procesos judiciales anteriores estuvo limitada exclusivamente a los recursos interpuestos contra el Acuerdo Municipal No. 270, relacionado con la zonificación de San Francisco, caso que ya fue ventilado ante los tribunales.

La asociación de residentes reiteró, sin embargo, su oposición al Acuerdo 270, al argumentar que existió falta de consulta ciudadana, riesgos de colapso de infraestructura y supuestas violaciones al debido proceso en los cambios de zonificación aprobados por el Concejo Municipal de Panamá.

La asociación también afirmó que continuará fiscalizando el desarrollo urbano de la capital “a través de las vías legales y democráticas”, e insistió en que el crecimiento inmobiliario debe realizarse respetando la calidad de vida de los residentes y las normas urbanísticas y ambientales.

En tanto, el alcalde informó que mantiene conversaciones con el Gobierno y gremios relacionados con la construcción debido a la preocupación por las posibles consecuencias económicas de esta acción legal.

Precisamente, este 28 de mayo, Mizrachi se reunió con representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para tratar el tema de la demanda contra el PLOT.

Reunión de Alcaldía de Panamá con CAPAC. Tomada de redes de CAPAC

La Capac explicó que su Junta Directiva se reunió con el alcalde capitalino con el fin de conversar sobre temas vinculados al desarrollo urbano, la planificación de la ciudad y los retos que enfrenta actualmente el sector construcción.

El gremio indicó que durante el encuentro se abordaron las implicaciones de la demanda presentada contra el Acuerdo Municipal N.° 61 de 2021 y el impacto que este proceso podría tener en la continuidad de los esfuerzos orientados a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

La Capac reiteró la importancia de contar con estabilidad y claridad en los procesos que inciden en la planificación de la ciudad y en el impulso de la actividad constructiva, debido a su impacto en la economía y la generación de empleo.