Meduca abre investigación en Coneaupa sin separar a la secretaria ejecutiva

El Ministerio de Educación (Meduca) ordenó ayer, viernes, la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades dentro del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

La reunión, convocada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, tenía como objetivo inicial separar e investigar a la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides. Sin embargo, tras la presentación de varias cartas enviadas al Meduca por distintas universidades, se acordó abrir una investigación, dado que las decisiones en cuestión fueron adoptadas por el pleno del organismo.

Este medio pudo conocer que la comisión estará integrada por representantes de la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), universidades particulares, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Tendrá un plazo de 30 días para presentar resultados.

Otro tema abordado en la reunión fue que Benavides de Terrientes viajó en dos ocasiones sin la autorización del Meduca.

La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para la Mejora de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño.

El consejo no se reunía desde hace más de un año, lo que ha causado un estancamiento en el proceso de acreditación de universidades.

Actualmente, cuatro instituciones esperan la resolución oficial que les permita continuar operando legalmente: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna.