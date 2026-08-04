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    EDUCACIÓN

    Meduca ajustará calendario escolar 2027 tras críticas por inicio en febrero

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció cambios al calendario escolar 2027 tras las inquietudes planteadas por padres de familia.

    Aleida Samaniego C.
    Meduca ajustará calendario escolar 2027 tras críticas por inicio en febrero
    Miles de estudiantes regresan cada año a las aulas como parte del calendario escolar establecido por el Meduca. Foto/Archivo

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que se emitirá un nuevo Decreto Ejecutivo para modificar el calendario escolar 2027, publicado ayer lunes en Gaceta Oficial, que fijaba el inicio de clases para el 22 de febrero en escuelas oficiales y particulares.

    La fecha generó inquietud entre padres de familia por los posibles cobros de mensualidades completas en colegios privados y los costos asociados a servicios como el transporte escolar.

    Molinar explicó que el calendario no contempló el impacto que tendría comenzar las clases durante los últimos días del mes, cuando algunas familias podrían enfrentar pagos correspondientes a un período más amplio.

    Meduca ajustará calendario escolar 2027 tras críticas por inicio en febrero
    Calendario escolar 2027: El Meduca establece inicio de clases, trimestres y vacaciones.

    “No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos. Para que esto no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, manifestó la ministra.

    La titular de Educación indicó que la nueva versión del calendario será publicada esta misma tarde con las fechas actualizadas para el año lectivo 2027.

    El ajuste aplicará para los centros educativos oficiales y particulares, y definirá nuevamente las fechas de inicio y desarrollo del período escolar.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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