Tres estudiantes son expulsadas tras golpear a una compañera en un baño de escuela en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estudiante de 15 años permaneció cerca de un mes hospitalizada tras la agresión ocurrida en el Centro Educativo José María Barranco. El Meduca anunció medidas para reforzar la prevención de la violencia escolar.

Tres estudiantes fueron expulsadas del Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por su presunta participación en la agresión contra una estudiante de 15 años que permaneció cerca de un mes hospitalizada debido a las lesiones que sufrió durante el ataque.

La agresión ocurrió el 25 de junio dentro de uno de los baños del plantel. Según las autoridades, la adolescente recibió golpes en el cuello, la cabeza y el pecho, por lo que fue trasladada al hospital Nicolás A. Solano, donde permaneció recluida durante aproximadamente un mes.

Los familiares de la menor presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que mantiene una investigación para determinar las posibles responsabilidades penales.

Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) visitaron ayer lunes el colegio y posteriormente la residencia de la estudiante para dar seguimiento a su recuperación física y emocional.

La entidad también informó que evalúa opciones para que la adolescente y su hermana continúen sus estudios en otro centro educativo donde puedan hacerlo en un entorno seguro.

Meduca confirma la expulsión

El Meduca confirmó que las tres estudiantes señaladas fueron expulsadas del Centro Educativo José María Barranco.

La institución explicó que la normativa disciplinaria establece la separación inmediata del plantel en casos de agresiones de esta gravedad. No obstante, recordó que el Estado debe garantizar la continuidad de los estudios de las estudiantes sancionadas mediante su reubicación en otro centro educativo.

De acuerdo con la información recopilada por el ministerio, la adolescente había manifestado previamente que existían amenazas y conflictos con otras compañeras. El Meduca indicó que los padres conocían esas diferencias, aunque aclaró que las jóvenes que presuntamente realizaron las amenazas no necesariamente fueron quienes participaron en la agresión.

Refuerzan medidas ante la violencia escolar

El caso ocurre en un contexto de aumento de los hechos violentos registrados en centros educativos del país durante este año.

En junio, dos adolescentes de 15 y 16 años fueron enviados a detención provisional tras ser imputados por tentativa de homicidio, luego de protagonizar dos ataques con arma blanca ocurridos con tres días de diferencia en un colegio de la provincia de Colón.

El primero se registró el 16 de junio, cuando un estudiante de 16 años presuntamente hirió en el cuello a un compañero de 15 años. Tres días después, otro adolescente atacó con un arma blanca a un estudiante de la misma edad.

Posteriormente, un tercer alumno resultó herido con un objeto punzocortante dentro del colegio José Guardia Vega. Además, el 4 de marzo, un adolescente de 16 años presuntamente disparó contra un menor de 14 años en las inmediaciones de un centro educativo de Puerto Escondido, en Colón. Por este hecho fue imputado por tentativa de homicidio y permanece bajo detención provisional.

Otro episodio ocurrió el 27 de abril en las inmediaciones de una escuela pública de Las Trancas, en San Miguelito. Un adolescente de 16 años presuntamente realizó varios disparos que hirieron a un conductor y a un estudiante. También disparó contra unidades de la Policía Nacional antes de ser capturado.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan esta tendencia. Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,998 denuncias por delitos presuntamente cometidos por menores de edad, un 21% más que en el mismo periodo de 2025. Los delitos contra la vida y la integridad personal aumentaron un 40.9%.

Ante la preocupación de los padres de familia del Centro Educativo José María Barranco, el Meduca informó que el plantel cuenta con seis inspectores y que reforzará la vigilancia durante los recreos y en los horarios de entrada y salida. Además, coordinará acciones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en los alrededores del colegio.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que aumentar el número de inspectores no resolverá por sí solo el problema.

El director regional de Educación de Panamá Oeste, Rufino Rodríguez, señaló que la violencia escolar también responde a factores familiares y sociales, por lo que hizo un llamado a los padres a involucrarse más en la formación de sus hijos.

“Los primeros maestros de nuestros hijos son los padres”, expresó el funcionario, al insistir en la importancia de promover desde el hogar el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

Como parte de las medidas preventivas, el Meduca anunció que fortalecerá el trabajo de los 21 gabinetes psicopedagógicos que funcionan en Panamá Oeste para identificar oportunamente situaciones de riesgo, brindar acompañamiento a las víctimas y atender a estudiantes con conductas agresivas, mientras avanzan las investigaciones por la agresión ocurrida en La Chorrera.