Meduca contempla trasladar al Coneaupa a la nueva sede que construirá en Cárdenas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Dirección de Planificación solicitó información sobre el personal y los espacios que ocupa el organismo, con el fin de incorporarla al estudio que definirá las necesidades de infraestructura del futuro complejo administrativo.

El Ministerio de Educación (Meduca) avanza en la planificación de un proyecto que contempla la construcción de nuevas instalaciones institucionales en el área de Cárdenas, corregimiento de Ancón, una iniciativa que incluiría el traslado del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

La información consta en una nota fechada el pasado 5 de junio de 2026 y enviada por la Dirección de Planificación del Meduca a la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terentes de Benavides.

En el documento se informa que esa dependencia elaboró un estudio de sustentación para la construcción de la nueva sede ministerial y que, con ese propósito, requiere información sobre las necesidades de espacio del organismo.

En la comunicación, el director de Planificación de la entidad, Dillian Staine explica que el estudio busca analizar los espacios físicos que actualmente ocupan las distintas unidades del Meduca, así como las entidades vinculadas con la institución, entre ellas el Coneaupa.

Actualmente, el Coneaupa opera en el piso 10 del PH Humboldt Tower, ubicado en Marbella, desde donde desarrolla sus funciones administrativas y coordina los procesos de evaluación y acreditación de las universidades oficiales y particulares del país.

Como parte de ese proceso, solicita que se remita información sobre la cantidad de colaboradores y los espacios físicos disponibles, con el fin de incorporarla al análisis que desarrolla la Dirección de Planificación.

Lea la carta del director de Planificación del Meduca:

Aunque la carta no constituye una orden de traslado ni establece un cronograma para la reubicación del Coneaupa, sí confirma que el organismo forma parte de la planificación del nuevo complejo administrativo que el Meduca proyecta desarrollar en Cárdenas.

El posible traslado cobra relevancia por el papel que desempeña el Coneaupa como entidad responsable de coordinar los procesos de evaluación y acreditación de las universidades oficiales y particulares del país, una función clave para garantizar la calidad de la educación superior.

La comunicación también adquiere relevancia en momentos en que el organismo adscrito al Meduca lleva meses que atraviesa tensiones internas.

En días recientes se conoció que la secretaria ejecutiva presentó una queja formal ante la ministra de Educación, Lucy Molinar, por presuntos hechos ocurridos durante una sesión del organismo, situación que ha vuelto a colocar al Consejo en el centro del debate público.

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Hasta el momento, el Meduca no ha informado si el proyecto de las nuevas instalaciones cuenta con financiamiento, cuándo iniciaría su construcción ni si la reubicación del Coneaupa sería definitiva. Tampoco ha explicado los criterios que sustentan la decisión de incluir a la entidad dentro del futuro complejo administrativo.

La Prensa solicitó al Meduca información sobre el tema, pero, al cierre de esta edición, la institución no había respondido.