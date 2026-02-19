Meduca destapa esquema fraudulento en concurso docente con más de 50 casos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó este jueves 19 de febrero una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto delito contra la administración pública, tras detectar un esquema fraudulento relacionado con el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, a través de los controles permanentes que mantiene en la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel).

Esta es la plataforma del Proceso de Vacantes en Línea (Provel). Cortesía

Reinaldo Medina, subdirector nacional administrativo de Recursos Humanos del Meduca, informó que se han detectado cerca de 50 casos de presuntas irregularidades. Entre las anomalías identificadas figuran el uso de diplomas falsos de una universidad privada, la venta de posiciones inexistentes y la comercialización ilegal de vacantes.

Según Medina, esta última modalidad-que no se especificó cantidad- consiste en que personas se hacen pasar por funcionarios del Meduca y ofrecen supuestas plazas laborales a cambio de dinero, generando confianza en las víctimas.

El caso más reciente salió a la luz cuando un grupo de docentes acudió a la sede principal del ministerio para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso, pese a que no habían participado en el concurso correspondiente. De acuerdo con el informe oficial, estas personas habrían realizado transferencias bancarias a supuestos funcionarios de la institución para asegurar los nombramientos.

“Se han acercado docentes que nos han mostrado documentación donde pagaron a un tercero, bajo la modalidad de que supuestamente tenían un funcionario en la institución que les iba a garantizar el nombramiento”, indicó el funcionario.

Según Medina, se han detectado cuentas bancarias específicas donde los afectados realizaron depósitos. Sin embargo, por la reserva del sumario, evitó revelar mayores detalles sobre los involucrados y señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar responsabilidades.

Además, aclaró que las personas señaladas no figuran como funcionarios del Meduca, sino que se trataría de terceros que utilizan el nombre de la institución e incluso el de funcionarios para generar confianza y ofrecer supuestas plazas laborales a cambio de dinero. No obstante, no descartó que la investigación pueda arrojar otros resultados.

“Somos un libro abierto. Estamos aquí dando la cara y presentando la denuncia para que se investigue. Esta no es la forma de adquirir un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación”, enfatizó.

La entidad explicó que la reactivación y el monitoreo constante de la plataforma Provel han permitido detectar estas prácticas indebidas y reforzar los mecanismos de control, con el fin de garantizar transparencia y legalidad en los procesos de nombramiento docente.

De acuerdo con los registros de la institución, el monto total involucrado en estos presuntos delitos —correspondientes a ocho casos en 2024, dos en 2025 y 17 en 2026— supera los 100 mil dólares.

El pasado 5 de febrero, el Meduca presentó otra denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de revisión de documentos del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año lectivo 2026.

Las irregularidades fueron identificadas durante una revisión exhaustiva de la documentación presentada por aspirantes a cargos docentes a nivel nacional. Los diplomas, que correspondían a una universidad privada, fueron verificados directamente con la casa de estudios, la cual certificó que no habían sido expedidos por dicha institución.

El viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por la supuesta falsificación de 16 diplomas. Cortesía

Con respecto a la venta de vacantes, el subdirector nacional administrativo de Recursos Humanos reiteró el llamado a docentes y aspirantes a no dejarse engañar por intermediarios que prometen plazas laborales a cambio de dinero. “Todo es un modus operandi para sacarles dinero a los docentes, haciéndoles creer que tienen garantizado un puesto. El acceso es únicamente por concurso y bajo los procedimientos establecidos”, concluyó.

El Meduca rechazó y condenó enérgicamente este tipo de conductas, al considerar que atentan contra los principios de ética, legalidad y responsabilidad que deben regir la labor educativa.