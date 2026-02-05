Panamá, 05 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sistema edicativo

    Meduca detecta 16 diplomas presuntamente falsos presentados en concurso de nombramientos

    Yaritza Mojica
    Meduca detecta 16 diplomas presuntamente falsos presentados en concurso de nombramientos
    Meduca llevó el caso al Ministerio Público. Archivo

    El Ministerio de Educación (Meduca) informó que detectó al menos 16 irregularidades en los diplomas que fueron presentados por aspirantes en el concurso de nombramientos de maestros y profesores de 2026.

    De acuerdo con el Meduca, la documentación, presuntamente falsa, corresponde a una universidad particular.

    “En consecuencia, el viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades conforme a la ley”, adelantó la entidad.

    Información en desarrollo...

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más