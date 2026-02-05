Meduca detecta 16 diplomas presuntamente falsos presentados en concurso de nombramientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que detectó al menos 16 irregularidades en los diplomas que fueron presentados por aspirantes en el concurso de nombramientos de maestros y profesores de 2026.

De acuerdo con el Meduca, la documentación, presuntamente falsa, corresponde a una universidad particular.

“En consecuencia, el viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades conforme a la ley”, adelantó la entidad.

Información en desarrollo...