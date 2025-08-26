Meduca mantiene clases presenciales en el IPT Capira pese a denuncias de padres por salud de estudiantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, en coordinación con la Regional de Salud, informó que las instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT Capira) se encuentran en condiciones estables, por lo que las clases continuarán de forma presencial durante el resto del año escolar.

La decisión del Ministerio de Educación (Meduca) se tomó a pesar de la preocupación de los padres de familia del IPT de Capira, quienes ayer debieron retirar a sus acudidos debido a que presentaban un estado de salud delicado.

“Mi hija tiene náuseas, vómitos, debilidad, dolor de cabeza y pecho, pero no han dicho en el centro de salud qué sucede en este centro educativo”, manifestó una acudiente.

Los padres de familia exigen que las autoridades de salud aclaren qué está ocurriendo en el plantel, ya que la salud y la integridad de los estudiantes están en riesgo.

“No pueden seguir así”, denunció una madre de familia en sus redes sociales.

Según el director regional de Educación, Adriano Pérez, desde que se presentaron las primeras afectaciones en un grupo de estudiantes, las autoridades educativas intensificaron las jornadas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Además, se realizaron adecuaciones en aulas y pabellones, se efectuó mantenimiento en los sistemas de agua y sanitarios, se garantizó la recolección oportuna de desechos y se mejoró la ventilación e iluminación de los salones.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado un caso positivo de leptospirosis en una estudiante durante el primer trimestre del año escolar, mediante una prueba realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas.

La jefa de Salud Pública, Dilma Vega, indicó que desde los primeros reportes se realizaron evaluaciones médicas a los estudiantes que presentaron síntomas, incluso con visitas a sus residencias.

Aclaró que el resto de los estudios y cultivos practicados a otros estudiantes resultaron negativos.

Por su parte, el director regional de Salud, Jorge Melo, señaló que el IPT Capira se encuentra habilitado para atender a los estudiantes y reiteró la importancia de garantizar la seguridad de la comunidad educativa mediante el suministro diario de agua por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Melo agregó que las autoridades de salud han brindado el acompañamiento necesario, mientras continúan las investigaciones en torno a otros casos reportados.

También precisó que el registro de algunas enfermedades no necesariamente está relacionado con los entornos escolares.

En las últimas semanas también se ejecutaron trabajos de limpieza integral en la escuela, que incluyeron salones, pasillos y áreas verdes; limpieza de cielos rasos; eliminación del aislante térmico de poliuretano en los pasillos; activación del sistema de percolación, cuatro cámaras de inspección y un pozo ciego; así como la limpieza del tanque séptico con apoyo del Idaan.

Asimismo, se construyó una trampa de grasa en el kiosco escolar y se reemplazaron ventanas en el pabellón de agropecuaria.

La semana pasada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recomendó al Meduca reubicar el IPT de Capira, tras los múltiples casos de alumnos que han enfermado con alergias, hongos e incluso leptospirosis.

En este centro educativo, que atiende a una población de 1,600 estudiantes, se han registrado situaciones delicadas, donde incluso un alumno quedó hospitalizado.

Además, las autoridades educativas han tenido que suspender las clases en varias ocasiones (abril y agosto) debido a afectaciones en la salud de los estudiantes.

Actualmente, el Meduca informó que las clases se mantendrán presenciales y con todas las medidas higiénicas y de salud.

Estas acciones se desarrollan con el propósito de garantizar un ambiente escolar seguro y adecuado para estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad educativa en general.