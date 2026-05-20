Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Ministerio Público

    Meduca presenta nueva denuncia por uso de diplomas falsos para obtener plazas docentes

    Una segunda denuncia fue presentada por el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público por la presunta falsificación de documentos y diplomas utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo.

    Yaritza Mojica
    Meduca presenta nueva denuncia por uso de diplomas falsos para obtener plazas docentes
    La ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el Foro de Educación 2026, evento organizado por La Prensa. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    El Ministerio de Educación (Meduca) presentó este miércoles 20 de mayo una nueva denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la presunta falsificación de documentos y diplomas utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo.

    Más temprano, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló −durante el Foro de Educación 2026 organizado por La Prensa− que el Meduca detectó posibles falsificaciones de títulos académicos empleados para obtener puntajes y acceder a plazas docentes.

    La ministra explicó que un representante de un centro educativo proporcionó información sobre 85 personas que presuntamente presentaron diplomas emitidos por esa institución, pese a no haber cursado estudios en ella.

    “Ayer [martes] recibimos en Meduca a un señor de un instituto que se tomó la molestia de revisar a quiénes decían que se habían graduado de su instituto. Nos trajo [los nombres de] 85 personas que nunca pusieron un pie en su instituto y presentaban títulos de su instituto en el Meduca para ganar puntos”, expresó.

    Según Molinar, las denuncias ya fueron remitidas al MP y las personas involucradas serán separadas de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

    Durante el foro educativo, la titular de Educación aseguró que una de las decisiones más importantes de su gestión ha sido restablecer el sistema de nombramientos en línea, mecanismo que —según explicó— garantiza mayor transparencia en los procesos de contratación docente.

    “El año pasado, cuando hubo la huelga, nadie sabe lo que se estaba negociando debajo. Una de las cosas que más dolió fue el tema del restablecimiento del sistema de nombramientos en línea, porque ahí hay transparencia”, manifestó.

    Molinar afirmó que, tras la eliminación previa de ese sistema, aumentaron las irregularidades y el costo de los supuestos “nombramientos”.

    “Antes, los nombramientos más caros eran de 5,000 dólares, porque eran las permanencias; ahora cuestan hasta 10,000 dólares. Eso se acabó”, sostuvo.

    El pasado mes, la entidad denunció una red integrada presuntamente por funcionarios del Meduca y particulares dedicada a la falsificación de diplomas universitarios para participar en concursos de vacantes docentes en escuelas oficiales del país.

    Meduca presenta nueva denuncia por uso de diplomas falsos para obtener plazas docentes
    El viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por la supuesta falsificación de 16 diplomas. Cortesía

    En total, la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la entidad, a cargo de Celia Rodríguez, identificó 50 diplomas falsos introducidos en concursos de vacantes para maestros y profesores. Este hallazgo también fue denunciado ante el MP.

    Los casos fueron detectados principalmente en las direcciones regionales del Meduca en las provincias de Chiriquí, Herrera y Darién, además de la comarca Ngäbe Buglé.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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