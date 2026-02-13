Panamá, 13 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Año lectivo 2026

    Meduca selecciona 3,150 docentes para 2026 y refuerza controles tras detectar diplomas falsos

    Yaritza Mojica
    Meduca selecciona 3,150 docentes para 2026 y refuerza controles tras detectar diplomas falsos
    Los estudiantes de primaria, premedia y media de las escuelas oficiales comenzaron clases este 2 de marzo. Cortesía

    El Ministerio de Educación (Meduca) informó que 3,150 maestros y profesores fueron seleccionados mediante el Concurso General de Nombramientos para el año escolar 2026, conforme a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y al Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025.

    +info

    Meduca detecta 16 diplomas presuntamente falsos presentados en concurso de nombramientosMeduca refuerza revisión del concurso docente tras detectar anomalías en documentosInicia el concurso general de nombramientos para maestros y profesores que buscan una plaza en 2026

    La entidad detalló que los educadores deberán tomar posesión de sus cargos entre el 19 y el 25 de febrero en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro asignado. Aquellos que no se presenten dentro de este período perderán automáticamente el cargo y no podrán optar por otro nombramiento durante el presente año escolar.

    En noviembre pasado, cuando se dio inicio al concurso, el Meduca había señalado que se habilitarían cerca de 3,500 plazas para educadores, en un proceso regulado por el Decreto Ejecutivo N.° 56, que estableció nuevos requisitos y procedimientos para la selección, el nombramiento y el traslado del personal educativo en el país.

    Entre los requisitos para participar en el concurso se encontraban ser panameño, gozar de buena salud física y mental, no estar suspendido en el cargo dentro del Meduca, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, no haber sido destituido disciplinariamente ni condenado penalmente, y tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo, entre otros aspectos.

    Docentes deben formalizar sus nombramientos

    Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los documentos originales previamente cargados en la página web del Meduca, entre ellos copia de la cédula de identidad personal, certificados de salud física y mental —este último emitido por un psiquiatra— y el Certificado de Información y Antecedentes Personales, expedido por la Dirección de Investigación Judicial.

    La institución recordó que no se permitirán traslados internos ni cambios de cátedra distintos a los establecidos en el nombramiento, y que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la ley.

    El calendario escolar 2026 iniciará oficialmente el 23 de febrero con la organización docente, mientras que los nuevos educadores seleccionados comenzarán labores el 2 de marzo de 2026 en sus respectivos centros educativos.

    Meduca denuncia diplomas falsos

    Cabe recordar que el pasado 5 de febrero el Meduca presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de verificación de documentos del Concurso de Nombramiento Docente.

    El viceministro administrativo encargado, Luis Herrera, explicó que las irregularidades fueron identificadas luego de una revisión exhaustiva de la documentación entregada por aspirantes a cargos docentes en todo el país.

    Meduca selecciona 3,150 docentes para 2026 y refuerza controles tras detectar diplomas falsos
    El viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por la supuesta falsificación de 16 diplomas. Cortesía

    Los diplomas, atribuidos a una universidad privada, fueron verificados directamente con esa casa de estudios, la cual certificó que dichos títulos no habían sido emitidos por la institución. “Una vez confirmada la información con la universidad correspondiente, procedimos a interponer la denuncia para que las autoridades competentes realicen las investigaciones y determinen las responsabilidades”, precisó Herrera.

    El funcionario subrayó que el Meduca “no tolerará actos antiéticos” de quienes aspiren a formar parte del sistema educativo, dado que se trata de profesionales responsables de la formación de los estudiantes. Agregó que los 16 casos corresponden a participantes que concursan por primera vez y aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter inicial de la investigación, no es posible ofrecer mayores detalles sobre especialidades, niveles académicos o fechas de emisión de los diplomas.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más
    • Alcaldía de Panamá renovará la 5 de Mayo, avenida 3 de Noviembre y calle Estudiante por $17 millones. Leer más
    • Desembolso del PASE-U avanza este 10 de febrero: conozca los lugares habilitados. Leer más
    • Panamá ha sido condenada a cadena perpetua. Leer más