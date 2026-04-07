MEF alerta sobre fraudes y falsos instructivos de registro para el Cepanim

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad subrayó que el proceso de inscripción aún no ha sido habilitado, y que cualquier enlace o guía que se difunda hasta el momento carece de validez oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió al paso de la desinformación que circula en redes sociales respecto al Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), advirtiendo que los supuestos “paso a paso” para registrarse son falsos.

La entidad subrayó que el proceso de inscripción aún no ha sido habilitado, y que cualquier enlace o guía que se difunda hasta el momento carece de validez oficial.

Según el MEF, será la propia institución la que anuncie de manera formal, a través de sus canales oficiales, la fecha de apertura del registro y el enlace legítimo para acceder a la plataforma digital. El formulario a completar será similar al utilizado previamente en el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem), programa que el Estado aplicó años atrás.

El MEF exhortó a la ciudadanía a no difundir información no verificada, y a mantenerse informada únicamente por vías institucionales para evitar confusiones y posibles fraudes.

Pero, ¿qué es el Cepanim? El Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora representa el pago de intereses acumulados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes a trabajadores entre 1972 y 1983. Está dirigido a jubilados, pensionados y sus herederos.

El mecanismo contempla una plataforma digital de registro donde los posibles beneficiarios ingresarán sus datos personales. Posteriormente, el Gobierno realizará un proceso de verificación antes de autorizar los pagos, siguiendo criterios establecidos por las autoridades económicas del país.

El llamado del MEF es claro esperar los anuncios oficiales y no dejarse llevar por enlaces o instructivos virales que podrían derivar en estafas.