    PAGOS PENDIENTES

    MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios

    El MEF habilitó una plataforma digital para que los exfuncionarios verifiquen pagos pendientes de la prima de antigüedad. El listado se actualiza semanalmente y se puede consultar en su portal oficial.

    Aleida Samaniego C.
    El MEF ha informado que la lista se actualiza de forma semanal, por lo que se recomienda a los interesados revisar el portal con regularidad para conocer si su pago está disponible

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado a conocer el procedimiento para que los exfuncionarios públicos verifiquen si tienen pendientes pagos de la prima de antigüedad no cobrados. Este proceso se podrá realizar de manera digital a través de la plataforma en línea del MEF.

    Los exfuncionarios interesados deberán seguir una ruta específica en el portal del MEF para comprobar si su número de cédula aparece en el listado de personas con pagos pendientes. Para ello, deberán realizar los siguientes pasos:

    1. Ingresar al sitio web oficial: www.mef.gob.pa.

    2. Seleccionar el menú de opciones.

    3. Acceder a la sección Documentos.

    4. Buscar el listado de prima de antigüedad.

    5. Verificar si el número de cédula está registrado.

    Este listado está destinado a aquellos exfuncionarios cuyos pagos están disponibles en la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH).

    El MEF ha informado que la lista se actualiza de forma semanal, por lo que se recomienda a los interesados revisar el portal con regularidad para conocer si su pago está disponible.

    Para resolver dudas o recibir orientación sobre el proceso de retiro, el MEF ha habilitado los números de contacto: 504-3001 y 504-3036.

    El MEF también ha publicado un calendario con las fechas de pago correspondientes a los servidores públicos, incluido el pago de la prima de antigüedad, que ya está disponible a través de la plataforma digital para los exfuncionarios.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


