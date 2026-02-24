MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en el desarrollo de una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos tramitar de forma ágil y segura el Certificado de Pago de Intereses por Mora (Cepanim), cuya entrega comenzará en junio de 2026.

La herramienta tecnológica estará diseñada para que los beneficiarios puedan realizar el proceso de reclamo en línea y gestionar sus citas sin necesidad de largas filas ni trámites presenciales prolongados. Con esta iniciativa, la entidad busca modernizar el procedimiento, reducir los tiempos de espera y garantizar una mayor transparencia en la atención.

El desarrollo del sistema digital forma parte de una estrategia para ordenar el proceso de cumplimiento de compromisos financieros pendientes, correspondientes a intereses por mora acumulados entre 1983 y 2017. A través del Cepanim, el Estado reconocerá formalmente esos intereses adeudados durante décadas por el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

Según el MEF, la plataforma permitirá una mejor trazabilidad de las solicitudes y mayor comodidad para los usuarios, al centralizar la información y automatizar la asignación de citas.

En las próximas semanas, se espera que la entidad anuncie detalles sobre los requisitos, el cronograma oficial y el funcionamiento específico del portal digital, que será clave en la implementación de este proceso, que se espera que beneficie a 424,596 personas.