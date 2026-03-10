Panamá, 10 de marzo del 2026

    MEF habilitará en abril plataforma digital para registro de beneficiarios del Cepanim

    El MEF habilitará en abril una plataforma digital para registrar a los beneficiarios del Cepanim; la entrega comenzará en junio de 2026.

    Aleida Samaniego C.
    Los beneficiarios del Cepanim deberán registrarse en la nueva plataforma digital del MEF; la entrega de certificados comenzará en junio de 2026. Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que habilitará en abril una plataforma digital para que los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepanim) puedan registrarse y subir su documentación.

    Así lo reiteró Carmen Jaén, funcionaria de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del MEF, quien explicó que la herramienta será de fácil uso y estará acompañada de un video explicativo con el paso a paso para facilitar el proceso de inscripción.

    Una vez que el beneficiario complete el registro en la plataforma, las autoridades procederán a imprimir los certificados y a asignar citas para su entrega.

    Según detalló Jaén en entrevista con SERTV, la entrega de los certificados comenzará a partir de junio de 2026.

    La funcionaria aclaró que únicamente podrán acceder al Cepanim aquellas personas que previamente hayan cobrado el Certificado de Pago Negociable del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

    Además, todos los beneficiarios deberán realizar nuevamente el proceso de registro en la plataforma, incluidos los herederos.

    En los casos de beneficiarios fallecidos, el orden de prioridad para recibir el beneficio será el siguiente: cónyuge, persona en unión de hecho, hijos y, en ausencia de estos, otros familiares que acrediten el derecho mediante un proceso de sucesión.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


