Panamá, 13 de abril del 2026

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    MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa

    El MEF hizo un llamado a la población a mantener la calma mientras se activa el sistema oficial y a evitar la difusión de información falsa.

    Aleida Samaniego C.
    MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa
    El MEF habilitará quioscos para facilitar el registro del CEPANIM, cuya plataforma estará disponible en abril, mientras que los pagos están previstos para iniciar en junio. Foto/iStock

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que habilitará quioscos en sus sedes para facilitar el registro de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), en medio de la circulación de información no verificada sobre el proceso.

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    De acuerdo con la entidad, la plataforma digital de registro estará disponible durante el mes de abril, lo que permitirá a beneficiarios y herederos completar el trámite de manera progresiva.

    El MEF hizo un llamado a la población a mantener la calma mientras se activa el sistema oficial y a evitar la difusión de información falsa.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que los pagos del Cepanim están previstos para iniciar a partir de junio, conforme a un cronograma que contempla desembolsos hacia mediados de año.

    Como parte de las medidas de apoyo, la institución habilitará quioscos en distintas sedes, donde personal capacitado brindará orientación a quienes enfrenten dificultades para realizar el registro en línea.

    La entidad recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales oficiales y no dejarse llevar por rumores que circulan en redes sociales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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