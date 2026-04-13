MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF hizo un llamado a la población a mantener la calma mientras se activa el sistema oficial y a evitar la difusión de información falsa.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que habilitará quioscos en sus sedes para facilitar el registro de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), en medio de la circulación de información no verificada sobre el proceso.

De acuerdo con la entidad, la plataforma digital de registro estará disponible durante el mes de abril, lo que permitirá a beneficiarios y herederos completar el trámite de manera progresiva.

El MEF hizo un llamado a la población a mantener la calma mientras se activa el sistema oficial y a evitar la difusión de información falsa.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que los pagos del Cepanim están previstos para iniciar a partir de junio, conforme a un cronograma que contempla desembolsos hacia mediados de año.

Como parte de las medidas de apoyo, la institución habilitará quioscos en distintas sedes, donde personal capacitado brindará orientación a quienes enfrenten dificultades para realizar el registro en línea.

La entidad recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales oficiales y no dejarse llevar por rumores que circulan en redes sociales.