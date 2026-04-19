Metro de Panamá extiende contrato de mantenimiento de la Línea 2 hasta junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El contrato fue aprobado por hasta $4.3 millones, extiende los servicios desde el 1 de enero de 2026 y añade dos meses más para su liquidación.

El Metro de Panamá mantendrá los servicios de mantenimiento integral de la Línea 2 con la empresa Alstom Panamá, S.A. mediante una contratación excepcional, vigente hasta el 30 de junio de 2026.

El contrato, aprobado por un monto de hasta $4,329,872.89, reconoce la extensión de los servicios desde el 1 de enero de 2026 e incluye dos meses adicionales para la liquidación contractual. El acuerdo contempla la prestación de servicios especializados en los principales sistemas ferroviarios.

Según la Resolución No.19, publicada en la Gaceta Oficial 30504-C del 15 de abril, el alcance del contrato abarca mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y estético de la flota de trenes, además de los sistemas de señalización ferroviaria y las subestaciones de tracción y auxiliares de la Línea 2.

La contratación bajo procedimiento excepcional se dio luego de que el contrato anterior venciera el 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con la resolución, aunque el Metro de Panamá avanzó en la preparación de los pliegos para una nueva licitación pública, la publicación dependía de la aprobación de la partida presupuestaria plurianual.

Esa partida fue remitida a finales de noviembre por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que impidió completar el proceso de selección dentro de los plazos establecidos por la ley de contrataciones públicas.

Con esta resolución, se formaliza el marco legal para que Alstom Panamá continúe brindando los servicios técnicos en la Línea 2.

Alstom fue la empresa encargada del suministro integral de 21 trenes tipo Metropolis, del sistema de señalización y de las subestaciones eléctricas. Además, ha estado a cargo del mantenimiento de la Línea 2 desde su entrada en operación. El último contrato había sido firmado en noviembre de 2022 por un periodo de tres años.