Minsa niega favorecimiento a Bio Materiales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó este domingo un supuesto favorecimiento a la empresa Bio Materiales, S.A., luego de una investigación publicada por La Prensa que reveló que la entidad autorizó la compra directa y la importación sin registro sanitario de medicamentos elaborados en India a favor de esa compañía, de la cual el ministro Fernando Boyd Galindo formó parte hasta semanas antes de asumir el cargo.

Según la publicación, cuatro compras se realizaron mediante procedimientos excepcionales y los permisos para importar medicamentos sin registro sanitario fueron otorgados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, dependencia adscrita al ministerio.

[Lea aquí: El Minsa autorizó a la antigua empresa del ministro Boyd a importar medicinas sin registro sanitario]

Asimismo, el reportaje indicó que Boyd renunció a los cargos de vicepresidente y secretario de Bio Materiales el 13 de junio de 2024, dos semanas antes de asumir la cartera de Salud, aunque no ha informado qué ocurrió con las acciones que mantenía en la empresa.

Fernando Boyd Galindo

En respuesta a las publicaciones, el Minsa sostuvo que las adquisiciones de Clotrimazol de 100 miligramos, Nifedipina de 10 miligramos, Clorhidrato de Propranolol de 40 miligramos y Trivitaminas ACD obedecieron exclusivamente a la necesidad de evitar el desabastecimiento de productos esenciales para la atención de la población.

La institución explicó −mediante un comunicado− que estos medicamentos forman parte de un grupo de productos de difícil adquisición debido a la limitada o nula participación de oferentes en los procesos de contratación pública, situación que provocó que 27 actos públicos convocados entre 2018 y 2024 por el Minsa, la Caja de Seguro Social y otras instalaciones de salud fueran declarados desiertos por falta de proponentes.

Según el Minsa, esta situación ponía en riesgo la continuidad de tratamientos de más de 150 mil pacientes con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares e infecciones, además de comprometer la disponibilidad de suplementos vitamínicos para la población infantil.

La entidad indicó que las compras se realizaron amparadas en la Ley 419 de 2024, que faculta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas a autorizar la importación de medicamentos sin registro sanitario cuando no exista disponibilidad en el mercado local y sea necesario garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

El Minsa aseguró además que los productos importados mediante este mecanismo excepcional deben cumplir requisitos técnicos, regulatorios y sanitarios antes de recibir la autorización correspondiente y reiteró que las actuaciones realizadas estuvieron orientadas únicamente a garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales.

En el comunicado la institución divulgó una lista de 27 actos públicos declarados desiertos por falta de proponentes entre 2018 y 2024, relacionados con la adquisición de estos medicamentos.

La iniciativa de abastecimiento vino de la compañía proveedora

Pese a los señalamientos del Minsa, cabe destacar que la iniciativa para dotar de esas medicinas a la población no fue del Ministerio de Salud, sino de la empresa Bio Materiales, que a finales de abril de 2025, ofreció la venta de esas medicinas al Minsa. No fue una iniciativa del Minsa.

Por otro lado, la empresa aseguró en su ofrecimiento de negocios al Minsa que podía entregar esos medicamentos de forma inmediata, pero en realidad no los tenía en sus depósitos. Ello es así porque el Minsa autorizó su importación en julio de 2025, sin registro sanitario. Las medicinas fueron entregadas en agosto, tras recibir los permisos de importación de parte de subalternos del ministro Boyd.

El comunicado, además, no aclara ni dice las razones sobre la división de materia que supone haber hecho estas compras en procesos de compra consecutivos en el que uno de los rubros se repetía en ambos actos de compra directa.