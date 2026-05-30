Panamá, 30 de mayo del 2026

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    COSMETOVIGILANCIA

    Minsa ordena retiro de desodorantes y perfumes del mercado: ¿cuáles son?

    La medida afecta a un perfume de Montblanc y varios desodorantes Lactovit tras detectarse la presencia de BMHCA, una sustancia prohibida en la Unión Europea por sus posibles riesgos para la salud.

    Aleida Samaniego C.
    Minsa ordena retiro de desodorantes y perfumes del mercado: ¿cuáles son?
    El Minsa ordenó el retiro inmediato de varios desodorantes y un perfume tras detectar una sustancia prohibida en la Unión Europea por posibles riesgos para la salud. Foto/iStock

    El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato del mercado panameño de varios desodorantes y un perfume comercializados en el país, luego de detectarse la presencia de una sustancia prohibida en la Unión Europea por los posibles riesgos que representa para la salud humana.

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    La medida fue adoptada por la dirección nacional de Farmacia y Drogas mediante las resoluciones 072 a la 082, emitidas el pasado 11 de mayo y publicadas este 29 de mayo en la Gaceta Oficial. Las disposiciones incluyen la cancelación de los registros sanitarios de los productos afectados y su salida inmediata de los establecimientos comerciales.

    Según las resoluciones, los cosméticos contienen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como Butilfenil Metilpropional o Lilial, un ingrediente utilizado como fragancia en diversos productos cosméticos y de cuidado personal.

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    GacetaNo_30535b_20260529.pdf

    Las autoridades sanitarias explicaron que esta sustancia fue incluida en el Anexo II del Reglamento (CE) N.º 1223/2009 de la Unión Europea, que agrupa los ingredientes prohibidos en productos cosméticos debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de los consumidores.

    La decisión del Minsa se sustenta además en alertas emitidas por la Comisión Europea y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), entidades que han impulsado el retiro de cosméticos que contienen sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.

    Lea también: Perfumes retirados del mercado: ¿Qué es el químico BMHCA y por qué fue prohibido?

    Entre los productos afectados figura el perfume Montblanc Lady Emblem Elixir L’Eau Eau de Toilette, fabricado en Francia por Interparfums y distribuido en Panamá por Panabel Distribution, S.A., cuyo registro sanitario No. 96041 fue cancelado.

    La medida también alcanza a varias presentaciones de desodorantes de la marca Lactovit distribuidos por Agencias Motta, S.A. Entre ellos se encuentran Lactovit Desodorante Roll-On Extra-Eficacia, Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Roll-On, Lactovit Desodorante Spray Pieles Sensibles, Lactovit Desodorante Roll-On Pieles Sensibles, Lactovit Desodorante Spray Extra Eficaz, Lactovit Desodorante Roll-On Extra Eficaz y Lactovit Desodorante Stick Original Extra Eficaz y Lactourea Reparador, entre otros incluidos en las resoluciones oficiales.

    Minsa ordena retiro de desodorantes y perfumes del mercado: ¿cuáles son?

    El Minsa instruyó a los distribuidores a retirar de forma inmediata todos los lotes disponibles en el mercado nacional. Además, deberán presentar en un plazo máximo de 30 días un informe detallado sobre las acciones ejecutadas para garantizar el retiro efectivo de los productos.

    La dirección nacional de Farmacia y Drogas advirtió que podrá aplicar medidas adicionales, como decomisos, inmovilización de mercancías y otras acciones preventivas, con el fin de proteger la salud de la población.

    Las autoridades recomendaron a los consumidores verificar los productos que utilizan habitualmente y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre retiros sanitarios y alertas relacionadas con cosméticos y productos de cuidado personal.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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