Minsa reporta 1,580 casos de norovirus en Chiriquí y con tendencia a la baja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las investigaciones preliminares indican que el brote en Chiriquí estaría asociado al norovirus, un virus altamente contagioso que se transmite con rapidez en espacios cerrados.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este 2 de julio que el brote de gastroenteritis asociado al norovirus en la provincia de Chiriquí registra una tendencia a la baja, tras varios días de vigilancia epidemiológica intensificada en el distrito de David.

La entidad detalló que, hasta el momento, se han contabilizado 1,580 casos de pacientes atendidos por cuadros de vómito y diarrea en instalaciones del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, manteniéndose la mayoría bajo manejo ambulatorio.

Pese a la cantidad de casos, el Minsa recalcó que no se ha recomendado la suspensión de clases en centros educativos públicos ni privados de la provincia, al considerar que la situación se encuentra bajo control y en fase de descenso.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que la red de atención fue reforzada con mayor personal y ampliación de horarios en los centros de salud, especialmente en el distrito de David, para garantizar la atención y descongestionar los servicios de urgencias.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agente identificado corresponde al norovirus, un virus altamente contagioso que suele propagarse con rapidez en espacios cerrados o de alta concentración de personas. Su período de incubación oscila entre 12 y 48 horas, y los síntomas pueden durar entre uno y tres días.

Lea también: Qué es el norovirus que provocó el brote de gastroenteritis en la provincia de Chiriquí

Las autoridades sanitarias mantienen la investigación sobre el origen del brote en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, con el fin de determinar las posibles fuentes de transmisión y reforzar las medidas de control.

El jefe nacional de Epidemiología, Pablo González, explicó que la transmisión del virus ocurre principalmente de persona a persona, por contacto directo, superficies contaminadas, utensilios compartidos o alimentos manipulados sin adecuada higiene.

“Actualmente no se reportan pacientes hospitalizados ni traslados asociados a este evento. Todos los pacientes están recibiendo atención médica y el manejo correspondiente”, señaló.

El Minsa reiteró las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos con agua y jabón (ya que el gel alcoholado no elimina completamente el norovirus), la correcta manipulación de alimentos, la limpieza de superficies, la hidratación constante y la recomendación de no automedicarse.

También instó a acudir a un centro de salud ante signos de deshidratación, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores.