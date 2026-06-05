MOP revela qué partes del puente de Las Américas necesitan intervención

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en los estudios para la rehabilitación del puente de Las Américas y ya ha identificado los principales componentes que requerirán intervención para garantizar la operación segura de la estructura.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante un recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, donde se refirió al estado actual de una de las infraestructuras viales más importantes del país.

Según explicó el funcionario, la estructura principal del puente se mantiene en buenas condiciones, por lo que los trabajos no estarán enfocados en sus elementos de soporte, sino en componentes específicos que presentan desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo.

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“Se está haciendo el estudio; está avanzado lo que se debe hacer para rehabilitarlo. Principalmente, la estructura está muy bien; sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones menores. El problema está en la losa, que está fatigada”, indicó Andrade.

El ministro precisó que la losa corresponde a la superficie por la que circulan diariamente miles de vehículos. La denominada fatiga estructural ocurre cuando un elemento acumula desgaste debido a las cargas repetitivas y al tránsito constante durante décadas, lo que puede provocar un deterioro progresivo y reducir su capacidad de resistencia.

Construido en 1962, el puente de Las Américas ha sido durante más de seis décadas una pieza clave para la conectividad entre la capital y el interior del país, soportando un elevado volumen de tráfico vehicular.

En el puente de Las Américas hay restricciones de circulación para el equipo pesado. Foto/Elysée Fernández

Restricciones seguirán vigentes

Andrade también se refirió a las restricciones de carga que actualmente rigen sobre la infraestructura y aseguró que estas medidas continuarán aplicándose.

Explicó que dichas limitaciones fueron establecidas hace aproximadamente nueve años, aunque no siempre fueron cumplidas por administraciones anteriores.

“Nosotros las vamos a cumplir. Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente esté en funcionamiento, para luego poder darle mantenimiento y dejarlo renovado”, sostuvo.

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Infraestructura bajo vigilancia

La necesidad de monitorear permanentemente el estado del puente ha cobrado relevancia en los últimos años debido a diversos incidentes registrados en sus inmediaciones. Entre ellos figura la explosión de un camión cisterna que obligó al cierre temporal de la vía mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Durante el recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, Andrade reiteró que los estudios en curso permitirán definir el alcance de las obras necesarias para rehabilitar el puente y prolongar su vida útil.