Panamá, 05 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFRAESTRUCTURA VIAL

    MOP revela qué partes del puente de Las Américas necesitan intervención

    Aleida Samaniego C.
    MOP revela qué partes del puente de Las Américas necesitan intervención
    Panorámica del puente de Las Américas. Foto/Gabriel Rodríguez

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en los estudios para la rehabilitación del puente de Las Américas y ya ha identificado los principales componentes que requerirán intervención para garantizar la operación segura de la estructura.

    +info

    Puente de las Américas: trabajos nocturnos de reparación comenzarán el 3 de junioPuente de las Américas: reemplazarán remaches y losaPuente de las Américas pasa pruebas tras explosión, pero su mantenimiento sigue en evaluación

    Las declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante un recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, donde se refirió al estado actual de una de las infraestructuras viales más importantes del país.

    Según explicó el funcionario, la estructura principal del puente se mantiene en buenas condiciones, por lo que los trabajos no estarán enfocados en sus elementos de soporte, sino en componentes específicos que presentan desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo.

    Lea también: Cuarto Puente tiene un 37% de avance y entra en una fase clave de construcción

    “Se está haciendo el estudio; está avanzado lo que se debe hacer para rehabilitarlo. Principalmente, la estructura está muy bien; sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones menores. El problema está en la losa, que está fatigada”, indicó Andrade.

    El ministro precisó que la losa corresponde a la superficie por la que circulan diariamente miles de vehículos. La denominada fatiga estructural ocurre cuando un elemento acumula desgaste debido a las cargas repetitivas y al tránsito constante durante décadas, lo que puede provocar un deterioro progresivo y reducir su capacidad de resistencia.

    Construido en 1962, el puente de Las Américas ha sido durante más de seis décadas una pieza clave para la conectividad entre la capital y el interior del país, soportando un elevado volumen de tráfico vehicular.

    MOP revela qué partes del puente de Las Américas necesitan intervención
    En el puente de Las Américas hay restricciones de circulación para el equipo pesado. Foto/Elysée Fernández

    Restricciones seguirán vigentes

    Andrade también se refirió a las restricciones de carga que actualmente rigen sobre la infraestructura y aseguró que estas medidas continuarán aplicándose.

    Explicó que dichas limitaciones fueron establecidas hace aproximadamente nueve años, aunque no siempre fueron cumplidas por administraciones anteriores.

    “Nosotros las vamos a cumplir. Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente esté en funcionamiento, para luego poder darle mantenimiento y dejarlo renovado”, sostuvo.

    Lea también: Explosión bajo el puente de las Américas: investigan posible chispa en ambiente cargado de combustibles

    Infraestructura bajo vigilancia

    La necesidad de monitorear permanentemente el estado del puente ha cobrado relevancia en los últimos años debido a diversos incidentes registrados en sus inmediaciones. Entre ellos figura la explosión de un camión cisterna que obligó al cierre temporal de la vía mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la infraestructura.

    Durante el recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, Andrade reiteró que los estudios en curso permitirán definir el alcance de las obras necesarias para rehabilitar el puente y prolongar su vida útil.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Capturan a Zenia Vásquez de Palacios, antigua colaboradora de Gerardo Solís y Odila Castillo. Leer más
    • Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026. Leer más
    • Así cumple su condena el exministro Ferrufino: trabajo comunitario en los barrios de Ancón. Leer más
    • El hombre clave de la Unachi: quién es Jorge Bonilla y por qué podría reemplazar a la rectora. Leer más
    • Panamá se despide con una victoria sobre República Dominicana. Leer más
    • Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios. Leer más
    • Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno. Leer más