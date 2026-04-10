Explosión bajo el puente de las Américas: investigan posible chispa en ambiente cargado de combustibles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las investigaciones preliminares del incendio apuntan a que una chispa en presencia de gases inflamables habría detonado la explosión que dejó un muerto y dos bomberos heridos. El Ministerio Público y la Autoridad Marítima también avanzan en sus investigaciones.

Pasados cuatro días de la explosión e incendio que dejó un muerto y dos bomberos heridos -con quemaduras de primer y segundo grado- bajo el puente de las Américas, las investigaciones apuntan a una combinación letal entre gases inflamables y una fuente de ignición, en medio de un entorno altamente volátil por la presencia de múltiples combustibles.

Las pesquisas por este siniestro, ocurrido el pasado 6 de abril en el antiguo patio de tanques de combustible en Balboa —concesionado a Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA)—, avanzan en su fase técnica y testimonial por parte del equipo especializado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP).

Fotografía que muestra escombros durante una inspección en el puente de las Américas. EFE

La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), instancia que analiza el origen del fuego que consumió tres camiones cisterna y obligó al cierre temporal de esta vía clave, lo que generó preocupación sobre la seguridad en el manejo de hidrocarburos en la zona.

Según el director de la Dinasepi, Cirilo Castillo, “todo apunta a la combinación de una chispa con material inflamable presente en el ambiente, es decir, gases derivados del trasiego de combustibles”. No obstante, aclaró que las investigaciones deben continuar hasta determinar con certeza el origen del siniestro.

Debido a la reserva del proceso, las autoridades no han adelantado conclusiones definitivas.

Levantamiento de pruebas y testimonios

Castillo explicó que la primera fase consistió en el levantamiento de evidencias en el sitio, una vez controlada la emergencia y enfriada la escena. Estas labores fueron ejecutadas por unidades especializadas que iniciaron formalmente el proceso pericial tras la extinción del incendio de los tres camiones cisterna.

Precisó el funcionario que el equipo de investigación estuvo presente desde el inicio del incidente, acompañando las labores operativas desde la llegada de los bomberos al lugar del incendio, en los terrenos de POTSA.

Tres cisternas con combustible explotaron la tarde del lunes 6 de abril. LP/Gabriel Rodríguez

Durante la investigación, los especialistas han recabado evidencia clave para determinar el origen del siniestro, incluyendo posibles puntos de ignición y las condiciones que propiciaron el fuego. El análisis abarca tanto el terreno como los vehículos involucrados y su entorno, bajo criterios técnicos y científicos.

Concluida la fase de campo, el proceso se centra ahora en la recolección de testimonios de personas que estuvieron en el lugar (conductores, personal de la empresa). Según Castillo, esta etapa permitirá contrastar versiones y descartar hipótesis hasta establecer una conclusión clara sobre lo ocurrido.

El funcionario confirmó que en el sitio había presencia de gasolina de 91 y 95 octanos, diésel y búnker, lo que aumenta significativamente la complejidad del análisis y el riesgo de propagación del fuego.

Informe concluirá en 30 días

La Dirección de Investigación del BCBP indicó que el informe final sobre el origen y la causa del incendio en el sector de La Boca podría estar listo en un plazo no mayor a 30 días.

Actualmente, las pesquisas están a cargo de personal altamente especializado, incluyendo unidades del departamento de investigación y expertos en hidrocarburos.

El oficial de bomberos también confirmó que la escena se mantiene bajo custodia de la Policía Nacional, mientras avanzan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, debido a que el hecho dejó una víctima fatal. “La escena se entrega a la Policía y ellos la resguardan hasta que concluyan las investigaciones”, indicó.

Puente de las Américas. El incendio ocurrió el lunes 6 de abril. LP/Gabriel Rodríguez

En cuanto a la víctima, aclaró que no se trataba del conductor del camión cisterna, como se pensó inicialmente, sino de un ayudante. Este y otros detalles serán confirmados oficialmente en el informe final.

El director de investigación de incendios reiteró el llamado a la prevención, especialmente en zonas donde se manipulan combustibles. “Donde hay gases inflamables, hay que evitar a toda costa cualquier fuente de chispa: celulares, encendedores electrónicos y cualquier equipo que pueda generar ignición”, advirtió.

“La unidad investigativa está muy concentrada, haciendo todo lo necesario, de la forma más científica posible, para dar con las causas reales de esta explosión e incendio”, concluyó.

Actuación del Ministerio Público

Por su parte, el Ministerio Público practicó este miércoles 8 de abril una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la empresa POTSA. La acción incluyó las oficinas administrativas, donde se buscaba información sobre las operaciones de la empresa y los antecedentes laborales de la persona fallecida.

La Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, a cargo de las pesquisas, también solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizar los análisis correspondientes para determinar las posibles causas de la explosión.

El MP se mantiene a la espera del informe del Cuerpo de Bomberos sobre las causas del siniestro y su impacto en la estructura del puente de las Américas.

Presidente Mulino: área de los tanques será evaluada

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó en su conferencia semanal de los jueves que las investigaciones del siniestro estarán en manos de la Procuraduría General de la Nación, y que los temas administrativos asociados al accidente están siendo investigados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El mandatario también advirtió que el área del incendio no es un sitio para realizar recorridos, ya que se trata de una zona bajo investigación penal. Recordó que debe preservarse la escena de los hechos conforme a los protocolos, por lo que solicitó a la Policía Nacional restringir el acceso a toda persona que no esté vinculada con el caso. “Desde ahí no vamos a taquillar nada”, indicó.

También señaló que a lo largo del Canal de Panamá y en zonas costeras, hay más de 100 hectáreas de antiguas instalaciones de almacenamiento de combustible en abandono o en condiciones deplorables. Adelantó que todas serán evaluadas por la AMP para darles buen uso en beneficio del país.

Los tanques instalados desde 1945 ya no cumplen los estándares actuales. Tras el incendio, estamos evaluando a fondo su permanencia bajo el Puente de las Américas, señala Luis Roquebert.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/mrA86MwH1V — La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026

Según el administrador de la AMP, Luis Roquebert, están evaluando la situación de los tanques de combustible cerca al puente de las Américas, pues fueron construidos hace más de 50 años y no cumplen con los estándares actuales.

En la actualidad, el paso por el puente de las Américas está limitado a motos, vehículos particulares y autobuses pequeños, mientras se mantienen las evaluaciones a cargo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Edwin Lewis, director de Estudio y Diseño del MOP, ahondó sobre las evaluaciones adicionales que se desarrollan sobre el puente de las Américas, destacando que este jueves se recibió a cuatro profesionales del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, organización que en la década de 1950 diseñó este puente.

Labores de limpieza este jueves con un dron que expulsa agua a presión contra la estructura del puente de las Américas, el más antiguo sobre el Canal de Panamá y una de las principales vías de conexión de la capital panameña, que el pasado lunes se vio afectado por un incendio… pic.twitter.com/2JKjzyfePz — La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026

El ingeniero explicó que se necesita hacer pruebas de laboratorio y tomar muestras del metal expuesto al calor para enviarlas a laboratorios en Estados Unidos. Igualmente, colocarán medidores de deformación en zonas críticas de la estructura.

Con información de Juan Manuel Díaz