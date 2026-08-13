Movimiento de jóvenes exige al nuevo ministro de Educación atender las principales brechas del sistema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante la llegada de Ventura Vega al Ministerio de Educación, el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación plantea prioridades para la nueva gestión, entre ellas, mejorar la infraestructura escolar.

Con la designación de Ventura Vega como nuevo ministro de Educación, en medio de los cuestionamientos por la compra de computadoras portátiles que rodearon la salida de la exministra Lucy Molinar, comienzan a surgir recomendaciones sobre las prioridades que debe abordar el sistema educativo, que enfrenta desafíos importantes en materia de infraestructura escolar, seguridad, ejecución de recursos y calidad educativa.

Este jueves, 13 de Agosto, el presidente de la República José Raúl Mulino posesionó a Ventura Vega Osorio como nuevo Ministro de Educación. Foto: Cortesía Presidencia

Precisamente, ante el cambio de mando en el Ministerio de Educación (Meduca), el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación planteó que el nuevo ministro debe asumir con carácter urgente las principales brechas que enfrenta el sistema educativo.

Jóvenes Unidos por la Educación señaló que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza multidimensional y citó datos de la Defensoría del Pueblo, según los cuales el 15% de los niños indígenas está fuera del sistema escolar.

La organización pidió que el nuevo titular del Meduca utilice como punto de partida un diagnóstico nacional que permita establecer una línea base sobre las condiciones del sistema, tomando en cuenta las recientes pruebas diagnósticas aplicadas en materias básicas.

Cinco prioridades para el nuevo ministro

En un comunicado el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación presentó cinco prioridades que considera fundamentales para la nueva gestión.

La primera es establecer un diagnóstico del estado de la educación que sirva como línea de base y permita medir los avances de la política educativa.

La segunda consiste en atender primero a los estudiantes que están fuera del sistema, mediante un plan con metas y plazos verificables para las comarcas y las áreas de difícil acceso, comenzando por garantizar servicios básicos en los centros educativos.

Como tercera prioridad, planteó la necesidad de contar con un Meduca técnico, conducido por profesionales y con criterios objetivos y transparentes para la asignación de becas y auxilios.

La cuarta es rendir cuentas públicamente, mediante indicadores claros y reportes periódicos que permitan a los ciudadanos verificar el avance de las políticas educativas.

La quinta prioridad es establecer un programa de escuelas seguras, ante la preocupación por los hechos de violencia que se han registrado en los centros educativos. Esto “ante la grave situación de seguridad en las escuelas, es impostergable garantizar la seguridad de los estudiantes”, sostuvo la organización.

En un comunicado, el movimiento señaló que buena parte de las propuestas necesarias para transformar el sistema ya han sido discutidas y consensuadas durante años. Destacó el documento “24 para el 24”, que plantea 24 acciones para transformar la educación nacional y advierte sobre problemas que persisten, como escuelas sin agua, electricidad o conectividad, la baja cobertura de educación inicial y programas y leyes que no han logrado una implementación efectiva fuera de la capital.

Estudiantes en áreas de difícil acceso de la escuela CEBG Río Caña Abajo, distrito de Kusapín, Comarca Ngäbe Buglé, muestran las travesía que deben pasar para ir a estudiar. LP/Foto: Alexander Arosemena

Pide hoja de ruta al nuevo ministro de Educación

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, planteó al nuevo ministro de Educación la necesidad de establecer una hoja de ruta clara para los dos años y medio que restan de la actual administración, con prioridades enfocadas en mejorar la calidad educativa, atender a los estudiantes más vulnerables y resolver las deficiencias de infraestructura escolar.

Bloise señaló que el nuevo titular del Meduca debe partir de un diagnóstico real del sistema educativo y establecer prioridades que permitan atender los principales problemas que enfrentan los estudiantes y los centros escolares del país.

“El ministro tiene una agenda clara de prioridades en la gestión: un diagnóstico real del sistema educativo, la atención a los estudiantes más vulnerables, bienestar y seguridad, empezando por la grave crisis de salud mental, calidad educativa con pruebas diagnósticas que nos indiquen cómo está el sistema y, sobre todo, poder ejecutar las obras de infraestructura en las escuelas”, afirmó.

El diputado manifestó que, aunque existe preocupación por los cambios registrados recientemente en el Meduca, desde la Comisión de Educación continuará defendiendo el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad.

“Más allá de la preocupación que nos genera y nos embarga los cambios que hay en el Ministerio de Educación, desde esta curul seguiremos defendiendo el derecho a la educación de calidad”, sostuvo.

Perfil del nuevo ministro de Educación

Vega, reciente designado ministro de Educación, fue secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que ocupaba desde enero de 2025, además fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre-en la administración de Ricardo Martinelli- y viceministro encargado del Ministerio de Seguridad en cuya entidad ocupó también el cargo de Director Administrativo y de Finanzas.

Ha tenido múltiples puestos en la cartera pública como miembro en la Comisión Nacional de Valores; subgerente y contralor general de los antiguos Casinos Nacionales, Director Ejecutivo de la Bolsa de Productos de Panamá y subdirector general del Instituto Nacional de Deportes.

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