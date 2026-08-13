¿Quién es Ventura Vega, nuevo ministro de Educación? Esta es su trayectoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, asume el Meduca tras la salida de Lucy Molinar y en medio de cuestionamientos sobre la ejecución de recursos y la compra de computadoras para docentes.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, juramentó este jueves 13 de agosto a Ventura Vega como nuevo ministro de Educación, un día después de la renuncia de Lucy Molinar. Su designación ocurre mientras una de las últimas gestiones de la exministra está bajo investigación del Ministerio Público: la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, por $28.4 millones.

Vega llega al Ministerio de Educación (Meduca) en medio de un cambio inesperado en el Gabinete, después de desempeñarse como secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que ocupaba desde enero de 2025.

El nuevo ministro ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública y mantiene una relación política de varios años con Mulino. Su trayectoria incluye su paso por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Ministerio de Seguridad Pública y, más recientemente, la Contraloría.

El presidente José Raúl Mulino posesionó este jueves a Ventura Vega Osorio como nuevo titular del Meduca, tras la renuncia de Lucy Molinar.https://t.co/rzCfQioDdq pic.twitter.com/nRGj5Mzkhm — La Prensa Panamá (@prensacom) August 13, 2026

El recorrido de Vega en el sector público

En julio de 2012, durante la administración de Ricardo Martinelli, Vega fue designado director general de la ATTT. Posteriormente, la Asamblea Nacional ratificó su nombramiento.

Durante su carrera en el sector público también ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad Pública, entre ellos, el de viceministro encargado y el de director Administrativo y de Finanzas. Antes de su paso por la ATTT, además, desempeñó funciones vinculadas con la regulación financiera y la administración pública.

Su gestión al frente de la ATTT quedó posteriormente vinculada al proceso judicial por las compensaciones otorgadas a propietarios de buses conocidos como “diablos rojos”.

Los buses ‘diablos rojos’ compensados fueron convertidos en chatarra. LA PRENSA/Archivo.

El caso de los ‘diablos rojos’

Vega fue uno de los exdirectores de la ATTT investigados por supuestas irregularidades en el programa de compensación de los buses retirados de circulación con la entrada del sistema MetroBus.

La investigación alcanzó inicialmente a cientos de personas. Según auditorías de la Contraloría citadas durante el proceso, el perjuicio patrimonial investigado habría alcanzado al menos $24 millones.

En 2018, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga formuló cargos contra Vega y ordenó su indagatoria por las supuestas irregularidades relacionadas con el proceso de compensación.

El proceso judicial se extendió durante varios años y posteriormente tomó otro rumbo. En julio de 2024, la Fiscalía Anticorrupción pidió la absolución de Vega y de otros exdirectores de la ATTT, al sostener durante sus alegatos que estos no tenían responsabilidad en las irregularidades detectadas y que la responsabilidad recaía en la comisión técnica encargada de evaluar los trámites.

En septiembre de 2025, el tribunal absolvió a los exdirectores de la ATTT procesados en el caso, entre ellos Vega.

Vega fue investigado y procesado en este caso, pero finalmente fue absuelto.

Imagen tomada en noviembre de 2024. En el extremo izquierdo aparece el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac;. Al centro, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; a su derecha, el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega, y a su derecha, el abogado Michael Soto Movilla. Detrás de Ábrego caminó Félix Fallabella.

Un funcionario cercano a Mulino

La relación política entre Vega y Mulino se remonta a antes del actual gobierno.

Ambos coincidieron en el desaparecido partido Unión Patriótica. Mulino ocupó la vicepresidencia de ese colectivo, mientras que Vega fue tesorero. Posteriormente, la organización política fue absorbida por Cambio Democrático.

Durante el periodo previo a la toma de posesión del actual gobierno, Vega fue identificado como una de las personas que mantenían comunicación con diputados de la Asamblea Nacional y participó en reuniones políticas del entonces presidente electo con distintas bancadas.

Ese vínculo se mantuvo después de la llegada de Mulino al poder. En enero de 2025, Vega pasó a ocupar la Secretaría General de la Contraloría General de la República, como parte del equipo del contralor Anel Flores.

Desde esa posición formó parte de la estructura administrativa de una institución responsable del control y la fiscalización de los recursos públicos.

Poco más de un año después de asumir en la Contraloría, Vega deja ese cargo para ponerse al frente del Meduca.

Un nuevo reto

La designación de Vega ocurre después de la salida de Lucy Molinar, quien anunció el miércoles 12 de agosto su renuncia tras 25 meses al frente de la institución.

Molinar explicó que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso pudieran avanzar, particularmente el relacionado con la compra de computadoras para docentes, proceso que pidió que fuera investigado y aclarado.

Vega asume la conducción de un ministerio que enfrenta pendientes en áreas como la ejecución de programas educativos, la infraestructura escolar, la entrega de herramientas tecnológicas y las demandas de docentes y estudiantes. A estos retos se suma el debate sobre la necesidad de avanzar en una reforma educativa.

También tendrá entre sus desafíos mejorar el ritmo de ejecución de los recursos destinados a inversión. En 2025, el Meduca utilizó $209 millones de un presupuesto modificado de $1,215.9 millones, lo que representó el 17.2%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para 2026, el presupuesto aprobado para inversión asciende a $1,453.3 millones. Al cierre de mayo, el MEF reportaba una ejecución de 6.1%, equivalente a $88.4 millones. El Meduca, sin embargo, sostiene que este porcentaje se calcula sobre el presupuesto aprobado y no sobre los recursos efectivamente asignados durante el año.

El nuevo ministro también deberá dar seguimiento a los procesos pendientes tras la salida de Molinar, en un momento en que una de las decisiones adoptadas durante su gestión —la compra de las computadoras para docentes— está bajo investigación del Ministerio Público.

Con su llegada al Meduca, Vega deja la Contraloría para asumir la conducción de una institución que enfrenta cuestionamientos, demandas de docentes y estudiantes y el desafío de avanzar en una reforma educativa.