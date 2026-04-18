Mulino evaluará regulación de Uber e InDrive tras críticas ciudadanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este sábado que revisará el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que regula el transporte por plataformas digitales en el país, tras las críticas y opiniones generadas en torno a este tema en las últimas horas.

A través de su cuenta en X, el mandatario indicó que ha estado siguiendo el debate público en torno a la normativa y adelantó que sostendrá una reunión este lunes con funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Gobierno para evaluar los distintos puntos de vista.

He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 18, 2026

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