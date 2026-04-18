Panamá, 18 de abril del 2026

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    TAXIS DE LUJO

    Mulino evaluará regulación de Uber e InDrive tras críticas ciudadanas

    Getzalette Reyes
    Mulino evaluará regulación de Uber e InDrive tras críticas ciudadanas
    Decreto 10 entra en revisión tras críticas de usuarios, anuncia Mulino. LP

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este sábado que revisará el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que regula el transporte por plataformas digitales en el país, tras las críticas y opiniones generadas en torno a este tema en las últimas horas.

    +info

    Así funcionará el ‘taxi de lujo’ en Panamá tras nuevo decreto del Gobierno

    A través de su cuenta en X, el mandatario indicó que ha estado siguiendo el debate público en torno a la normativa y adelantó que sostendrá una reunión este lunes con funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Gobierno para evaluar los distintos puntos de vista.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes


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