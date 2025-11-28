Mulino exige rapidez en la integración del sistema de salud en Panamá

Exclusivo Suscriptores

En medio de desafíos financieros y una creciente demanda de atención médica, el sistema de salud de Panamá enfrenta un momento clave para avanzar hacia la unificación de los servicios de salud.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a acelerar la integración total de ambas instituciones con el objetivo de consolidarlas en un único sistema.

“Quiero que esa integración de salud funcione, y rápido. Rápido”, enfatizó el mandatario durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, provincia de Chiriquí, acompañado por las máximas autoridades de ambas entidades.

Mulino aseguró que la unificación es urgente para resolver problemas estructurales, reducir costos y eliminar la duplicidad de infraestructuras hospitalarias en distintas regiones del país.

Durante su intervención, cuestionó la existencia de instalaciones paralelas en la misma zona. “No hace ningún sentido tener esta duplicidad, de hacer un hospital como este aquí y uno del Seguro Social enfrente. Eso no tiene lógica”, afirmó, destacando la necesidad de optimizar los recursos del sistema sanitario nacional.

La integración de la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) es uno de los proyectos prioritarios del gobierno, orientado a garantizar eficiencia en la atención médica, mejorar la cobertura y reducir la burocracia que afecta a pacientes y personal sanitario en todo el país.

En entrevista con el diario La Prensa, Boyd Galindo señaló que la unificación del sistema es un objetivo estratégico de su administración, ya que permitirá coordinar mejor los recursos y ofrecer atención integral a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de asegurados.

“El proceso implicaría consolidar la administración y gestión de todos los servicios de salud bajo una sola estructura, lo que permitiría ahorrar en infraestructura, medicamentos, equipos y recursos humanos, y facilitaría la coordinación entre los diferentes niveles de atención, garantizando un acceso equitativo y eficiente en todo el país”, explicó Boyd.

Estrategia y decisiones difíciles

El tema de la unificación también cuenta con la opinión de expertos. Jorge Luis Prosperi, exrepresentante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que consolidar el sistema requiere decisiones estratégicas complejas, como identificar los problemas de salud más relevantes según la carga de enfermedad, inequidades, costos e impacto social.

Prosperi subrayó la necesidad de definir poblaciones prioritarias —niños, adultos mayores, mujeres, pueblos originarios y migrantes— y seleccionar intervenciones que generen el mayor impacto con los recursos disponibles, evitando la dispersión programática, común en sistemas fragmentados.

“Para Panamá, esto significa decidir si se prioriza fortalecer la Atención Primaria de Salud, resolver la segmentación Minsa-CSS, digitalizar el sistema o modernizar la salud pública. No se puede hacer todo a la vez”, señaló el experto, destacando que estos pasos son esenciales para alcanzar un sistema más eficiente y equitativo.

Según Prosperi, la unión permitirá que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a servicios médicos de calidad y que los recursos públicos se administren de manera óptima. Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción de duplicidades, la mejora en la coordinación y continuidad de la atención, y la eficiencia en la compra de medicamentos e insumos.

La integración aspira, además, que las distintas partes del sistema trabajen de manera coordinada mediante una historia clínica única, sistemas de referencia eficientes, protocolos estandarizados y tecnologías de información que faciliten la comunicación entre proveedores y niveles de atención.

Los pacientes piden mejorar la atención de salud en el país. Elysée Fernández

El experto también señaló que la consolidación tiene implicaciones financieras significativas: centralizar la gestión permite un mejor control del gasto público en salud, evita inversiones innecesarias en infraestructura duplicada y libera recursos para fortalecer la Atención Primaria y expandir programas de prevención y promoción de la salud a nivel nacional.

Además, contribuirá a mejorar la calidad de la atención médica al establecer estándares uniformes y agilizar los procesos administrativos, beneficiando tanto a pacientes como a personal sanitario, y facilitará la incorporación de tecnología y sistemas digitales que optimicen la historia clínica electrónica, el seguimiento de pacientes y la gestión de recursos humanos y logísticos.

Prosperi enfatiza que, aunque el proceso es complejo, representa una oportunidad histórica para transformar el sistema sanitario, fortalecer la atención primaria y lograr una gestión más coordinada y sostenible.

La integración de Minsa y CSS no solo busca optimizar recursos y reducir duplicidades, sino garantizar que todos los panameños tengan acceso a servicios de salud de calidad, de manera eficiente y equitativa. Este paso es fundamental para construir un sistema más justo, moderno y sostenible, capaz de responder a los desafíos de salud actuales y futuros.