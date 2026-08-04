Multan con más de 1 millón de dólares a Industrias Panama Boston por contaminar la bahía de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La sanción también obliga a la empresa a ejecutar un plan de limpieza, monitoreo y corrección ambiental.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una multa de más de de $1.1 millones a la empresa Industrias Panamá Boston, S.A., al concluir que la empresa descargó aguas residuales sin tratar al sistema de alcantarillado pluvial de Boca la Caja, en el corregimiento de San Francisco, lo que provocó contaminación en la bahía de Panamá.

Esta sanción llega luego de una investigación que inició después de una inspección realizada en julio de 2025 por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), motivada por denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales sobre posibles episodios de contaminación en el área.

La alerta se levantó gracias a denuncias ciudadanas en redes sociales sobre posible contaminacion en el área. Foto:MiAmbiente

De acuerdo con el ministerio, el proceso investigativo incluyó inspecciones, muestreos y pruebas de campo que llevaron a identificar una estructura del sistema pluvial con acumulación de lodos.

Posteriormente, una prueba de tinción confirmó que las aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de la empresa llegaban a ese sistema, el cual desemboca en un emisario submarino con destino final a la bahía.

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Como medida preventiva, la institución ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Según la entidad, la autorización para reanudar actividades se otorgó una vez se verificó la ejecución de las medidas de mitigación y adecuación requeridas.

La empresa descargó aguas residuales sin tratar al sistema de alcantarilldo pluvial de Boca la Caja. Foto: MiAmbiente.

Se ordenó también a la empresa implementar un plan de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial afectado, realizar monitoreos de la calidad del agua, inspecciones periódicas de su infraestructura, capacitar a su personal en el manejo de aguas residuales y regularizar su permiso de concesión de descarga conforme a la normativa DGNTI COPANIT 35-2019.

De acuerdo con la entidad, esta es una de las multas más altas registrada en un expediente de contaminación del país.

Historial

Esta no es la primera vez que esta empresa enfrenta denuncias de contaminación. En mayo de este año, la representante del corregimiento de San Francisco, donde se encuentran ubicados, realizó un llamado al titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro, denunciando presuntos problemas de contaminación del aire atribuidos a la empresa “PABO”, como es conocida la industria.

La funcionaria aseguró que residentes llevaban años reportando afectaciones, principalmente por emisiones y otras molestias asociadas a las operaciones de la empresa. Posterior a ello, Vamvas aseguró haber recibido intimidaciones por parte del equipo legal de la empresa, una hazaña que quedó registrada en un video que subió a sus redes sociales.

La sanción impuesta por MiAmbiente ocurre más de dos décadas después de que residentes de Boca La Caja denunciaran públicamente presuntos episodios de contaminación en el área.

En una publicación de La Prensa de septiembre de 2003, moradores aseguraban que sustancias químicas presuntamente descargadas por empresas del sector, entre ellas Panamá Boston, afectaban la bahía, generaban fuertes olores y perjudicaban actividades como la captura de ostiones y otras conchas marinas. En ese momento, la empresa rechazó los señalamientos y aseguró que cumplía con las medidas ambientales.