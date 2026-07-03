Municipio de Panamá pondrá ‘botas’ a autos mal estacionados: retiro costará $75

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Municipio de Panamá aplicará ‘botas’ a autos mal estacionados tras la publicación en Gaceta Oficial del Acuerdo No.184 de junio 2026.

Los vehículos que obstruyan aceras, rampas para personas con discapacidad, áreas verdes y otros espacios públicos del distrito de Panamá podrán ser inmovilizados temporalmente mediante dispositivos mecánicos o “botas para autos mal estacionados”, luego de que el Acuerdo No.184 del 23 de junio de 2026 entrara oficialmente en vigor tras su publicación este 1 de julio en la Gaceta Oficial.

La normativa, aprobada por el Concejo de Panamá y sancionada por el alcalde Mayer Mizrachi, establece que las autoridades municipales o empresas auxiliares autorizadas podrán colocar estos dispositivos a vehículos que bloqueen parcial o totalmente el paso peatonal o afecten áreas destinadas a la accesibilidad universal.

Entre las infracciones que podrán dar lugar a la inmovilización figuran ocupar rampas, cruces peatonales, franjas podotáctiles, isletas, servidumbres y áreas verdes, así como impedir el libre tránsito de peatones o forzarlos a caminar sobre la vía vehicular.

Antes de colocar el dispositivo, los inspectores deberán registrar la infracción mediante fotografías o videos, documentar los datos del vehículo y dejar un aviso visible con el motivo de la medida y las instrucciones correspondientes.

Lea aquí el Acuerdo No. 184:

El acuerdo establece una tarifa única de $75.00 para retirar el inmovilizador, la cual será considerada un cobro administrativo y no una multa de tránsito. Una vez efectuado el pago, el Municipio de Panamá dispondrá de hasta seis horas para retirar el dispositivo.

Aunque el acuerdo aclara que este cobro no sustituye una sanción de tránsito, las funciones relacionadas con las infracciones viales continúan siendo competencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), por lo que la aplicación del inmovilizador no necesariamente excluye otros procedimientos contemplados en la normativa vigente.

La norma también establece que el inmovilizador constituye un bien mueble propiedad del Municipio de Panamá destinado a la protección de los espacios públicos. Su destrucción, alteración, sustracción, daño o retiro sin autorización obligará al responsable a responder por los perjuicios ocasionados, además de exponerse a posibles acciones administrativas, civiles o penales.

Otro aspecto contemplado en el acuerdo es que, si un vehículo inmovilizado no mantiene una placa visible, presenta alteraciones en sus signos de identificación o existen indicios razonables de un posible hecho delictivo, el caso podrá ser remitido a las autoridades competentes. Para estas situaciones, el Municipio podrá solicitar apoyo de otras entidades o de la Fuerza Pública para la identificación del vehículo.

Los conductores afectados tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.

La iniciativa fue discutida y aprobada el pasado 4 de junio en la Comisión de Asesoría Legal, Asuntos Laborales y Sindicales, presidida por el representante de Chilibre, Josimar Camaño Prado.

Lea también: Alcaldía de Panamá propone uso de ‘botas’ para inmovilizar vehículos que obstruyan espacios públicos

En la reunión participaron funcionarios del área legal de la Alcaldía de Panamá, así como César Kiamco, representante de Bella Vista; Kira Ponce, representante de Santa Ana; e Ismael Atencio, representante del corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

La aplicación de estas “botas” se perfila como una herramienta de control inmediato que, además del costo económico para su retiro, introduce un mecanismo de corrección directa frente al mal estacionamiento en la capital.