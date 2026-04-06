Ni el Volcán Barú se salva: detectan tala ilegal en zona protegida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pulmón verde más alto del país no se salvó. En pleno Parque Nacional Volcán Barú, autoridades detectaron tala ilegal de árboles. El hallazgo ocurrió el sábado 4 de abril en el sector de Palo Solo, en la comunidad de Paraíso, distrito de Boquerón.

El Ministerio de Ambiente informó, mediante un comunicado, que durante la inspección se constató la tala de tres árboles, lo que representa una afectación directa a la cobertura boscosa del área.

MiAmbiente ya presentó la denuncia ante la Fiscalía Subregional de Bugaba. Cortesía MiAmbiente

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Además, se recolectaron otras evidencias, como herramientas de corte y restos de madera, lo que confirma una intervención no autorizada en esta zona protegida. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención ni la ubicación de los responsables.

Las autoridades realizaron un recorrido de verificación en el área para determinar si existen afectaciones mayores.

Tablones fueron hallados en la comunidad de Paraíso en Bugaba. Cortesía MiAmbiente

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Subregional de Bugaba, y el Ministerio de Ambiente informó que coordinará con las autoridades competentes el inicio de las investigaciones correspondientes.

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