Panamá, 06 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Delito ambiental

    Ni el Volcán Barú se salva: detectan tala ilegal en zona protegida

    Alis Fernández
    Ni el Volcán Barú se salva: detectan tala ilegal en zona protegida
    Hallazgo del 4 de abril en el Parque Nacional Volcán Barú. Cortesía MiAmbiente

    El pulmón verde más alto del país no se salvó. En pleno Parque Nacional Volcán Barú, autoridades detectaron tala ilegal de árboles. El hallazgo ocurrió el sábado 4 de abril en el sector de Palo Solo, en la comunidad de Paraíso, distrito de Boquerón.

    El Ministerio de Ambiente informó, mediante un comunicado, que durante la inspección se constató la tala de tres árboles, lo que representa una afectación directa a la cobertura boscosa del área.

    Ni el Volcán Barú se salva: detectan tala ilegal en zona protegida
    MiAmbiente ya presentó la denuncia ante la Fiscalía Subregional de Bugaba. Cortesía MiAmbiente

    También le puede interesar leer: Guardaparques descubren intervención ilegal en el Parque Nacional Volcán Barú

    Además, se recolectaron otras evidencias, como herramientas de corte y restos de madera, lo que confirma una intervención no autorizada en esta zona protegida. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención ni la ubicación de los responsables.

    Las autoridades realizaron un recorrido de verificación en el área para determinar si existen afectaciones mayores.

    Ni el Volcán Barú se salva: detectan tala ilegal en zona protegida
    Tablones fueron hallados en la comunidad de Paraíso en Bugaba. Cortesía MiAmbiente

    La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Subregional de Bugaba, y el Ministerio de Ambiente informó que coordinará con las autoridades competentes el inicio de las investigaciones correspondientes.

    Información en desarrollo...

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • De la crisis a la esperanza: el rescate del marañón panameño en el Arco Seco. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde junio de 2026. Leer más
    • Decomisan paquetes de droga en dos contenedores con destino a Europa. Leer más
    • Historia de disciplina: panameño logra por segunda vez las seis grandes maratones del mundo. Leer más