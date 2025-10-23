Niño herido en explosión de El Bosque continúa en cuidados intensivos; el Hospital del Niño solicita donantes de sangre O negativo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El menor de edad Ian Franco, quien resultó herido con quemaduras el pasado 16 de octubre a causa de una explosión en un apartamento del edificio Alsacia Towers, Torre 1, ubicado en El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro, se encuentra en condición estable en la Sala de Quemados del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

Tras la explosión que estremeció a El Bosque, el niño permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos; su madre falleció, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro.

La jefa del Servicio de Quemados del Hospital del Niño, doctora Marvis Corro, explicó que el niño −quien presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 25.45 % de la superficie corporal− se mantiene bajo manejo médico especializado y continúa recibiendo atención integral.

“El paciente ya fue sometido a su primera cirugía el pasado 20 de octubre, pero requerirá múltiples intervenciones. Solicitamos a la población donar sangre tipo O negativo en el banco de sangre del Hospital del Niño, ya que necesitará varias transfusiones”, indicó la especialista.

Corro reiteró el llamado a la población a donar sangre tipo O negativo para el menor Ian, quien requiere una gran cantidad de transfusiones. “Por día se le está transfundiendo una unidad de sangre”, añadió.

La próxima cirugía del niño está programada tentativamente para este viernes. El pequeño presenta quemaduras en el tronco posterior y en las cuatro extremidades, precisó la especialista.

En el mismo accidente, resultó herida Nilka, de 62 años (abuela), quien permanece hospitalizada y en estado de gravedad en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la vía Transístmica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones —que afectaron más del 80% de su cuerpo—, el 19 de octubre falleció Ámbar Guelfi de Obaldía, madre del menor.

En relación con el caso, la Fiscalía de San Miguelito abrió una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. El Ministerio Público confirmó este lunes que el proceso sigue en curso tras el fallecimiento de una de las personas heridas en la explosión.

#InvestigaciónPGN ⚖️ | La Fiscalía de San Miguelito investiga un caso de homicidio culposo y lesiones personales culposas tras la explosión del 16 de octubre en un apartamento de El Bosque, donde falleció una mujer y dos personas resultaron heridas. pic.twitter.com/oa5g7QZkXF — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 20, 2025

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) informó que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, a la espera del informe técnico que determine el origen de la explosión.

El incidente, registrado a las 3:13 a.m. del pasado 16 de octubre, en el piso 13 de la Torre 1, provocó la evacuación de más de un centenar de residentes del edificio.