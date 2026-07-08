Ocho meses trabajando sin cobrar completo: el reclamo de los médicos internos

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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Médicos internos denuncian atrasos en el pago del sobresueldo del 40% asignado por trabajar; el Minsa explica que la demora responde a limitaciones presupuestarias.

Tras seis años de formación universitaria y después de aprobar el Examen de Certificación Básica en Medicina para acceder al internado, 13 médicos aceptaron realizar su formación en Darién, una de las regiones con mayores dificultades de acceso del país. Ocho meses después de iniciar sus labores, denuncian que aún no han recibido el sobresueldo del 40% establecido para quienes son asignados a zonas de difícil acceso y que la deuda acumulada supera los $5,000 por médico.

Los internos aseguran que, pese al atraso en estos pagos, continúan atendiendo pacientes en comunidades apartadas, donde las condiciones de traslado y permanencia representan gastos adicionales que deben cubrir con sus propios recursos.

“Ya nos deben más de 5 mil dólares a cada uno”, denunció la médica interna María Paola Arosemena, quien explicó que los médicos han enviado cartas, realizado llamadas telefónicas y efectuado gestiones ante el Ministerio de Salud (Minsa), tanto en la ciudad de Panamá como en Darién, sin recibir hasta ahora una respuesta concreta sobre cuándo se regularizarán los pagos pendientes.

Arosemena señaló que el reclamo no se limita al aspecto económico. Para llegar a algunos de los centros de salud donde realizan su internado, los médicos deben recorrer cerca de nueve horas por carretera y continuar el trayecto en lancha por ríos o mar durante varias horas.

El transporte fluvial puede representar un gasto de entre $60 y $100 por trayecto, monto que deben asumir de su propio bolsillo, además del costo del traslado terrestre. A esto se suman los gastos de alimentación y otros productos básicos, cuyos precios suelen ser más elevados en estas comunidades debido a las dificultades de abastecimiento.

Una vez en las zonas donde prestan servicio, los médicos también enfrentan limitaciones relacionadas con los servicios básicos. En algunos lugares, el acceso al agua potable, la electricidad y el servicio de internet es limitado o intermitente, lo que añade dificultades a su permanencia durante el internado.

Pese a estas condiciones, los internos aseguran que han continuado cumpliendo con sus turnos, jornadas y responsabilidades de atención a pacientes.

“Nosotros cumplimos nuestros turnos, cumplimos nuestras jornadas, atendemos a nuestros pacientes debidamente y no se nos está pagando lo que se nos debe”, expresó Arosemena.

Los médicos solicitaron al Minsa y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que expliquen el estado del trámite y establezcan una fecha para la cancelación de los pagos pendientes. Consideran que quienes aceptan realizar su formación en regiones apartadas no deberían enfrentar incertidumbre económica mientras cumplen con su preparación profesional y brindan atención a la población.

Minsa atribuye la mora a la falta de recursos adicionales

Consultado sobre la situación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que los médicos internos sí reciben el salario base establecido para el personal de salud y que el monto pendiente corresponde al sobresueldo del 40% otorgado a quienes son asignados a regiones de difícil acceso, como Darién.

Según el ministro, el retraso responde a un problema presupuestario, debido a que el Minsa requiere la asignación de recursos adicionales para poder efectuar esos pagos. Aseguró que la institución ha dado seguimiento al proceso durante los últimos meses y confió en que la situación pueda resolverse próximamente.

Boyd también manifestó su disposición de reunirse con los médicos afectados para explicarles el estado del trámite y señaló que la actual administración ha tenido que hacer frente a compromisos pendientes de períodos anteriores, los cuales, afirmó, se han ido reduciendo de manera gradual.

Otros reclamos de médicos

El caso de los internos asignados a Darién se suma a otros reclamos planteados por organizaciones que representan a médicos en formación, quienes han denunciado atrasos en pagos de turnos extraordinarios, bonos de productividad y otros componentes salariales.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) ha señalado que los médicos internos y residentes cumplen funciones esenciales dentro del sistema público de salud, al asumir jornadas extensas, guardias prolongadas y labores en áreas de difícil acceso.

La organización pidió al Gobierno Nacional, al Minsa y a la Caja de Seguro Social (CSS) atender los compromisos pendientes con los profesionales en formación y afirmó que estos reclamos buscan garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor.

En mayo pasado, la Asociación de Médicos Residentes, Internos y Externos del Hospital Santo Tomás (Amriehst) denunció atrasos en el pago de turnos extraordinarios correspondientes a 23 médicos residentes que cursan programas de especialidad bajo la administración del Minsa. La organización señaló que la mora oscilaba entre seis y ocho meses.

Una situación similar fue denunciada por la odontóloga Lisbeth Ortega, quien realizó su internado durante dos años en la comarca Guna Yala. La profesional aseguró que el Minsa aún le adeuda ocho meses del sobresueldo del 40% correspondientes a 2024 y que, pese a haber presentado notas, realizado múltiples gestiones y acudido en varias ocasiones a las oficinas de Recursos Humanos, no ha recibido una respuesta sobre la fecha en que se efectuará el pago.

Ortega relató que durante su internado enfrentó condiciones similares a las descritas por los médicos de Darién, como limitaciones en el acceso a agua potable, electricidad y señal telefónica, además de asumir gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

Explicó que pudo cubrir esos costos gracias al apoyo económico de su familia, pero advirtió que otros profesionales podrían verse obligados a abandonar plazas en regiones apartadas o enfrentar serias dificultades económicas ante la falta de pago de los incentivos establecidos. “Nosotros cumplimos con nuestro trabajo; ustedes cumplan con el pago”, expresó en un video difundido en redes sociales, en el que también pidió una respuesta al Minsa.

Mientras esperan una pronta solución de las autoridades, los médicos continúan atendiendo pacientes en Darién y otras áreas del país. Aseguran que eligieron realizar su internado en esta provincia para contribuir a la atención de comunidades que requieren personal de salud, pero sostienen que ese compromiso no debería implicar la acumulación de pagos pendientes durante meses.