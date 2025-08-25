Panamá, 25 de agosto del 2025

    INVESTIGACIÓN EN CURSO

    Otro incidente en el Hospital Nicolás A. Solano: suspenden turnos de médico por incidente que dejó a paciente con quemaduras

    Aleida Samaniego C.
    Hospital Nicolás Solano. Archivo

    El Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera informó este lunes 25 de agosto que suspendió temporalmente los turnos de un médico involucrado en un incidente durante un procedimiento, en el cual un paciente sufrió quemaduras mientras se le realizaba la limpieza de una herida abdominal.

    La institución detalló que, además de las acciones administrativas ya iniciadas contra el profesional de la salud, se mantiene plena colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.

    De manera paralela, la dirección médica, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), indicó que está reforzando los protocolos de atención, con un enfoque especial en la humanización del servicio, para asegurar una atención médica digna y empática para la población de Panamá Oeste.

    “El hospital ofrece disculpas al paciente y a sus familiares por la situación que han tenido que enfrentar en nuestras instalaciones”, expresó la entidad en su comunicado oficial.

    Paciente con quemaduras tras una cirugía. Cortesía

    El padre del paciente relató que su hijo ingresó al centro médico para el procedimiento quirúrgico y, tras la operación, un médico le informó que el joven había sufrido quemaduras mientras estaba en sala. Según explicó el galeno, al aplicarle alcohol en la herida y usar el electrocauterio, se produjo una combustión accidental que provocó las lesiones.

    Aunque el médico aseguró que las quemaduras eran leves y que solo requerían tratamiento con cremas, el padre quedó impactado al ver a su hijo: el menor presentaba lesiones severas en la espalda baja, abdomen y zona cercana a sus partes íntimas.

    En tanto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, informó que dio inicio a una investigación por este caso.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


