    ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    Pago del bono a jubilados y pensionados más cerca: Contraloría refrenda $15 millones

    Aleida Samaniego C.
    Los jubilados y pensionados cobrarán su bono permanente de $50 en cuestión de horas. Aleida Samaniego

    La Contraloría General de la República confirmó el refrendo de $15 millones destinados específicamente al pago del bono permanente de $50.00 correspondiente al mes de agosto de 2025. Este bono beneficiará a más de 300 mil jubilados y pensionados en todo el país.

    El desembolso se enmarca en la Ley 438 de 14 de junio de 2024, que creó el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). La ley establece tres pagos anuales: $50.00 en abril, $50.00 en agosto y $40.00 en diciembre.

    Con el refrendo de las planillas, el pago correspondiente a agosto de 2025 comenzará a hacerse efectivo a partir del martes 26 de agosto, ofreciendo un alivio económico adicional a los miles de adultos mayores que dedicaron años de trabajo y esfuerzo al desarrollo del país.

    El director de la CSS, Dino Mon, recalcó que la institución cumple únicamente la función de pagadora, y que los traslados de partidas, necesarios para la ejecución de los pagos, son responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    Este bono es financiado con fondos del Tesoro Nacional provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados que forman parte de las planillas de la CSS desde la entrada en vigencia de la norma.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

