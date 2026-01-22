Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ejecución del desembolso dependerá de la reglamentación que aún debe emitir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el Gobierno ha adelantado que los pagos de los intereses de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) podrían comenzar en junio, miles de jubilados siguen sin una fecha concreta ni montos definidos. La ejecución del desembolso dependerá de la reglamentación que aún debe emitir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La expectativa crece entre jubilados y pensionados que durante años reclamaron el reconocimiento de los intereses correspondientes a los décimos tercer mes retenidos. Sin embargo, pese a que la ley ya está vigente, el proceso permanece en suspenso hasta que se apruebe su reglamentación, paso indispensable para activar los pagos.

Así lo explicó Guillermo Cortez, dirigente de los jubilados, quien recordó que, aunque se ha mencionado junio como referencia para iniciar los desembolsos, todavía no existe un calendario oficial.

“Se ha dicho que los pagos podrían comenzar en junio, pero todavía no hay una fecha exacta. Todo depende de que salga primero la reglamentación”, sostuvo.

Un cálculo preliminar

Mientras se definen las reglas del proceso, algunos jubilados han comenzado a hacer cálculos aproximados para estimar cuánto podrían recibir. Cortez explicó que, como ejercicio referencial, es posible tomar el valor de los décimos tercer mes de los años retenidos, aplicarles un interés del 3% y multiplicar el resultado por 34.

“Si queremos adelantar algún cálculo sencillo, tomemos lo que significaban los décimos tercer mes de aquellos años, sacamos el 3% y lo multiplicamos por 34; ahí nos va a dar el total que debemos cobrar en este tema del Cepanim”, explicó.

No obstante, aclaró que se trata únicamente de una estimación y que los montos definitivos solo podrán conocerse cuando el MEF publique la tabla oficial de cálculo.

De acuerdo con el dirigente, el MEF ya trabaja en la elaboración de una tabla que permitirá determinar con precisión tanto los intereses acumulados como los montos base correspondientes a cada beneficiario.

El MEF plantea a los jubilados, pensionados y beneficiarios que pagos se realizarán a partir del próximo mes de junio, por medio de un plan de entrega ordenado. Cortesía

Además, se prevé la habilitación de un sistema digital de registro para ordenar el proceso y evitar filas o aglomeraciones en las oficinas públicas.

“Va a haber una tabla oficial del MEF e incluso van a abrir un sistema de registro de beneficiarios para hacer más fluido el proceso y evitar filas y aglomeraciones”, adelantó.

El mecanismo también facilitará el acceso a jubilados que residen en áreas alejadas, quienes podrán consultar su información sin necesidad de trasladarse.

Las organizaciones de jubilados reiteraron el llamado a mantenerse informados únicamente por canales oficiales y a no recurrir a intermediarios mientras se anuncian los detalles finales del procedimiento.

Cortez insistió en que, aunque existe expectativa por el inicio de los pagos, es fundamental esperar la reglamentación para conocer con claridad las fechas, los requisitos y el mecanismo definitivo de desembolso.

El pago del Cepanim es una de las deudas históricas pendientes con el sector jubilado. Aunque el Gobierno ha adelantado que los desembolsos podrían comenzar en junio, la falta de una fecha concreta mantiene en suspenso a miles de beneficiarios que aguardan, una vez más, una definición oficial.