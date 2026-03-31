Panamá desplaza a Costa Rica y está entre los países con mejor calidad del aire

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según IQAir, solo el 14% de los países cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y los incendios forestales agravan la contaminación.

Panamá enfrenta temperaturas cada vez más intensas, pero con un respiro positivo: el país está entre los 13 países con aire más limpio del mundo, de acuerdo con el informe anual elaborado de IQAir, con datos de 2025.

Según el listado, Panamá es el único país de Centroamérica que figura en la lista, desplazando a Costa Rica, que hace un año figuraba como el país en América Latina con mejor calidad del aire.

El reporte ofrece un análisis de los datos sobre la contaminación atmosférica a nivel global a partir de 2025. De acuerdo con IQAir, se examinaron registros de estaciones de monitoreo en más de 9 mil ciudades de 143 países, regiones y territorios.

Sin embargo, solo el 14% de estos cumplió con las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la calidad del aire para partículas finas (PM2,5).

Los países que lideran en calidad del aire son Polinesia Francesa, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Barbados, Nueva Caledonia, Islandia, Bermudas, Reunión, Andorra, Australia, Granada, Panamá y Estonia.

A pesar de que la calidad del aire en América Latina y el Caribe fue, en gran medida, positiva, solo cuatro países y territorios de la región figuran en la lista.

En esta zona del continente, 208 ciudades registraron descensos en las concentraciones medias anuales de PM2,5; 95 reportaron aumentos, nueve se mantuvieron sin cambios y se incorporaron 13 nuevas ciudades al análisis.

El informe también señala que los incendios forestales, intensificados por el cambio climático, desempeñaron un papel clave en el deterioro de la calidad del aire mundial en 2025. En particular, las emisiones récord de biomasa en Europa y Canadá contribuyeron con 1,380 megatoneladas de carbono.

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Asimismo, se identificó que los países con mayores niveles de contaminación fueron Pakistán, Bangladesh, Tayikistán, Chad y la República Democrática del Congo. En contraste, la ciudad con el aire más limpio fue Nieuwoudtville, en Sudáfrica.

El informe de IQAir se ha consolidado como una referencia global para comprender la exposición a la contaminación atmosférica, orientar la toma de decisiones políticas y promover acciones colectivas hacia un aire más limpio en todo el mundo.