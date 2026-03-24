Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Estudio preliminar

    Dónde arde más Panamá: los puntos críticos de incendios forestales en 25 años

    Henry Cárdenas P.
    Dónde arde más Panamá: los puntos críticos de incendios forestales en 25 años
    Incendio en la Reserva Forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas. Cortesía

    Un estudio estadístico geoespacial ha revelado una radiografía de los incendios forestales en Panamá, reflejando que en los últimos 25 años se han evidenciado 47,156 siniestros de esta clase.

    El análisis, liderado por el Observatorio de Riesgo Urbano de Florida State University-Panamá, Esri Panamá y Metromapas, ha revelado un total de 47,156 incendios forestales entre enero de 2001 y marzo de 2026, lo que arroja un promedio superior a los 1,860 incidentes por año.

    Los datos, que han sido recolectados por los satélites MODIS de la NASA, destacan que los años con mayor actividad han sido 2003 (3,666 incendios), 2019 (3,008) y 2008 (2,986).

    Dónde arde más Panamá: los puntos críticos de incendios forestales en 25 años

    Se resalta que, en los casos de 2003 y 2019, este pico coincidió con años en que se registraron eventos de El Niño. En cuanto a la temporalidad, marzo es el mes que registra el mayor número de estos eventos, en plena temporada seca.

    El reporte de Carlos Gordón indica que, mediante el software ArcGIS, los expertos identificaron que los principales clústeres de emisiones de energía se encuentran en el Arco Seco (Coclé, Herrera y Los Santos, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé), además de un cordón que recorre el este de la provincia de Panamá, el oeste de Darién, el norte de Panamá y el noreste de Coclé, principalmente la cuenca del Río Indio.

    Por el contrario, las zonas con menor incidencia de incendios forestales son el oeste de la provincia de Chiriquí, el Caribe de Panamá y el área del Parque Nacional Darién, al igual que el sector del Parque Nacional Coiba.

    Dónde arde más Panamá: los puntos críticos de incendios forestales en 25 años

    Lea aquí: Incendio consume la reserva forestal La Yeguada: fiscalía abre investigación

    Los incendios de masa vegetal, como los clasifica el Cuerpo de Bomberos de Panamá, han llamado la atención en las últimas semanas, sobre todo con la afectación de más de 100 hectáreas por fuego en la Reserva Forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas.

    De igual forma, otras 10 hectáreas en el cerro La Cruz, en el sector de Los Andes, distrito de San Miguelito, también activaron la alerta de los bomberos.

    Ambos incendios son investigados por las autoridades ante la posibilidad que hayan sido provocados por personas.

    Te puede interesar: Área afectada en La Yeguada equivale a dos veces el Parque Omar en Panamá

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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